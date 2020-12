Chi l’ha visto, cancellato dal palinsesto Rai: quando ricomincia

Stop alla trasmissione di Federica Sciarelli, stasera 30 dicembre Chi l’ha visto non andrà in onda: i dettagli della decisione.

Gli appassionati degli approfondimenti sui casi di cronaca e sulle ricerche delle persone scomparse dovranno attendere ancora un po’ per rivedere la squadra di Chi l’ha visto? all’opera con nuovi inediti servizi.

Se sei curioso di sapere quando riprenderà l’attesa trasmissione di Rai 3 continua a scorrere l’articolo, ecco i dettagli!

Chi l’ha visto cancellato: quando non va in onda

Moltissimi sono i fan che seguono la trasmissione nata nel lontano 1998 e che da allora ha svolto un’importantissima funzione pubblica contribuendo molte volte al ritrovamento di persone scomparse.

Chi l’ha visto ha variato negli anni l’orario nel palinsesto assestandosi da anni ormai al mercoledì in prima serata.

La domanda che molti si pongono in questi giorni di festa riguarda proprio la messa in onda del programma.

Purtroppo i fan avranno una brutta notizia perché la puntata del 23 dicembre risulta essere stata l’ultima del 2020.

Questa sera infatti, mercoledì 30 dicembre Chi l’ha visto non andrà in onda.

La stessa cosa si ripeterà anche la settimana prossima, poiché mercoledì 6 è la festa dell’Epifania.

Ma quando rivedremo allora la giornalista Federica Sciarelli al timone della seguita trasmissione?

Ecco quando rivedremo Federica Sciarelli e la sua squadra

Stasera, 30 dicembre al posto di Chi l’ha visto andrà in onda il programma “Qui e adesso” con il cantante Massimo Ranieri. Federica Sciarelli ed il suo team di giornalisti si prenderà una meritata pausa per qualche giorno.

Si dovrà saltare quindi alla settimana successiva per la precisione a mercoledì 13 gennaio per rivedere la trasmissione come riporta anche DiPiùtv.

Anticipazioni prossima puntata: il caso di Sestina

La nuova edizione del 2021 prenderà dunque il via tra due settimane ed il primo caso di cui ci si occuperà in studio sarà quello di Maria Sestina Arcuri, come riporta La Nostra Tv.

Proprio la trasmissione Chi l’ha visto infatti nell’ultima puntata aveva mandato in onda un video inedito che mostrava cosa accadde poco prima della morte della giovane.

Un litigio tra i due fidanzati: potrebbe essere un indizio della colpevolezza di Andrea Landolfi accusato di omicidio? Si continuerà dunque a cercare di far luce sulla vicenda che presenta ancora molti lati oscuri.

E poi gli altri grandi casi di cronaca e le storie delle persone scomparse su cui i telespettatori da casa potranno avvalersi fornire informazioni ed aggiornamenti.

Non rimane dunque che attendere ancora un po’ per vedere la prossima puntata ma per chi volesse fare delle segnalazioni niente paura: la redazione sarà sempre attiva.

I contatti, sono lo 06.8262 o la posta elettronica 8262@rai.it.