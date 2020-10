Chi l’ha visto, anticipazioni: la puntata di mercoledì 14 ottobre

Scopriamo quali saranno i casi trattati in studio da Federica Sciarelli per l’atteso appuntamento del mercoledì sera di Rai3.

L’appuntamento con Chi l’ha visto torna su Rai3 mercoledì 14 ottobre con molte storie di cronaca, al timone sempre Federica Sciarelli. Ecco tutte le anticipazioni.

Chi l’ha visto, anticipazioni della puntata del 14 ottobre

Mercoledì 14 ottobre andrà in onda uno dei programmi storici di Rai3, l’imperdibile appuntamento con le novità sui casi aperti di persone scomparse e gialli ancora irrisolti.

Il programma, varato nel lontano 1989 ha proposto agli italiani un format innovativo portando sul piccolo schermo un servizio di utilità pubblica a contatto con le persone che hanno bisogno di aiuto.

Anche nella puntata di mercoledì ci saranno alcuni incredibili aggiornamenti su alcuni dei casi più intricati del momento.

In primo piano il caso di Giggino Wifi il giovane scomparso da febbraio 2017 e ritrovato nelle scorse settimane grazie proprio ad una segnalazione di uno spettatore di Rai3.

Qualcosa ancora non torna nella storia di Luigi Celentano? L’inviata di Chi l’ha visto Veronica Briganti si recherà a Novara sulle tracce di Giggino per reperire nuove informazioni e cercare di scoprire se si tratti davvero del ragazzo scomparso.

Nella prossima puntata "Giggino Wi-Fi" e il ragazzo riconosciuto dalla mamma: “Chi l’ha visto?” a #Novara per verificare la segnalazione dello spettatore Mercoledì #14ottobre alle 21:20

— Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 13, 2020

Di seguito verrà trattato il caso del giovane ex campione di kikboxing morto la scorsa estate in condizioni misteriose. Gianmarco Pozzi infatti è stato ritrovato nello scorso agosto morto sull’isola di Ponza.

Apparentemente il giovane buttafuori sarebbe caduto incidentalmente da una balaustra con solo indosso dei pantaloncini, ma questa interpretazione non convince la famiglia.

Cosa emergerà dagli approfondimenti sul caso?

Ampio spazio sarà inoltre dato come di consueto alle storie di persone scomparse ed agli appelli dei famigliari che si mettono direttamente in contatto con la redazione della trasmissione.

Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, dove vederlo e come contattare la redazione

Per mettersi in contatto con la trasmissione condotta dal 2004 da Federica Sciarelli, viene fornito un numero di servizio 06.8262. oppure attraverso i canali social della trasmissione su Twitter o Facebook.

In alternativa come comunica anche l’Ufficio Stampa della Rai si può usufruire anche della posta elettronica 8262@rai.it.

Per gli appassionati dei casi di cronaca e per seguire le vicende delle persone scomparse l’appuntamento è sempre in chiaro su Rai3 il mercoledì sera alle 21.20.

Inoltre è possibile seguire la puntata anche via streaming sui canali RaiPlay all’indirizzo www.raiplay.it.