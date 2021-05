Torna su Rai 3 Federica Sciarelli ed il suo programma di approfondimento sui casi di persone scomparse: ecco le ultime incredibili novità nelle indagini.

Emersi nuovi elementi che riguardano le indagini sul caso di Denise Pipitone scomparsa 17 anni fa. Nel frattempo Denisa, la ragazza rumena attenzionata dalla Procura ha dichiarato che si sottoporrà al test del DNA.

Questo ed alti incredibili aggiornamenti su alcuni casi di cronaca e di scomparsi più toccanti del momento stasera su Rai 3 a partire dalle 21.20. Ecco le anticipazioni di “Chi l’ha visto?”.

Chi l’ha visto, il caso Denise Pipitone: parla la vicina di Anna Corona

Nella puntata di stasera mercoledì 12 maggio 2021 si tornerà a parlare del caso di Denise Pipitone. Nelle indagini per la scomparsa della bimba avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 molti elementi parrebbero non tornare tanto che la famiglia di Denise chiede a gran voce di riaprire il caso.

Nella puntata di questa sera verrà mostrata la testimonianza della vicina di Anna Corona, la mamma di Gessica Pulizzi assolta in tre gradi di giudizio. Cosa rivela di inedito la donna sulle indagini eseguite nelle immediatezze della scomparsa?

Nella prossima puntata Denise, la vicina di Anna Corona: “Sapevano che era casa mia, commentarono anche le foto dei miei parenti”. Mercoledì #12maggio alle 21:20 su #Rai3 e #Raiplay #chilhavisto

Sempre sul caso di Denise, l’attenzione sarà anche sulla storia della giovane di Scalea, Denisa, che da qualcuno è stata indicata agli inquirenti per la sua somiglianza fisica e non solo.

“Non sono io Denise Pipitone”, così la ragazza segnalata in Calabria. Ieri i Carabinieri di Scalea (#Cosenza) avevano avvisato la procura di Marsala e avviato accertamenti sulla 19enne di origini romene dopo la segnalazione di una donna. #chilhavisto pic.twitter.com/4ym952pr3t — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 11, 2021

Gli altri casi: sentenze, aggiornamenti e ritrovamenti

Nel corso della puntata poi verranno trattati anche gli aggiornamenti sui principali casi del momento come quello del duplice omicidio dei fidanzati di Lecce con gli esiti della perizia psichiatrica sul killer Antonio De Marco.

Eleonora e Daniele: “Disturbo narcisistico della personalità sottotipo Covert”. La perizia disposta dalla Corte d’Assise di #Lecce su Antonio De Marco. Fidanzati uccisi perché “rappresentavano la testimonianza vivente del suo fallimento”.#chilhavisto → https://t.co/U0nxCKgWfS pic.twitter.com/bWeCdvGH9S — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 11, 2021

Spazio poi agli aggiornamenti sugli altri casi di persone scomparse, alcuni andati a buon fine come il ritrovamento del giovane Bruno scomparso da Riccione e ritrovato sano e salvo a Bologna.

Per sapere cosa altro andrà in onda non resta dunque che sintonizzarsi su Rai 3 alle 21.20 o su Rai Play per la visione in streaming di Chi l’ha visto.

