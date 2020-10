Chi l’ha visto, anticipazioni: i casi del 7 ottobre in studio-Video

Torna l’atteso appuntamento con Federica Sciarelli su Rai3, scopriamo chi ci sarà in studio questa sera.

Non solo casi di persone scomparse ma anche approfondimenti sui maggiori casi du cronaca del momento. Tutto sulla puntata di questa sera di “Chi l’ha visto”.

I casi di stasera con Federica Sciarelli

Da anni ormai l’appuntamento settimanale con la trasmissione “Chi l’ha visto” fornisce un aiuto fondamentale nei casi di persone scomparse. Al timone si sono succedute diverse conduttrici fino ad approdare alla bravissima Federica Sciarelli.

Anche la giornata dedicata alla trasmissione è variato dal lontano 1989 passando dalla domenica, al lunedì fino a stabilirsi il mercoledì sera.

Anche nella stagione 2020 che è partita lo scorso 9 settembre l’appuntamento sarà tutti i mercoledì in prima serata su Rai3.

Ecco allora i casi trattati questa sera.

Mistero di Catania

Il caso di Agata Scuto sta apparendo via via che passano le settimane sempre più complesso. Partito come un caso di scomparsa ha fatto emergere una situazione poco chiara grazie all’intervento di alcuni testimoni.

Secondo quanto rivelato infatti, la giovane scomparsa in casa potrebbe essere in realtà stata uccisa e sepolta nella cantina di casa.

La mamma di Angela rigetta con forza le accuse ma alcuni particolari risultano ancora poco chiari.

Le telecamere della trasmissione di Rai3 stanno seguendo il caso e sono tornati sul posto per raccogliere ulteriori testimonianze.

Il documento che andrà in onda stasera ha dell’incredibile.

Il filmato, già parzialmente diffuso dalla redazione di Rai3 mostrerà le minacce perpetrate ai danni degli inviati della trasmissione:

“Vi porto su in montagna e poi io stesso dico che vi ho ammazzato”

Ma cosa sarà accaduto per scatenare tale rabbia? Stasera Federica approfondirà in studio.

“Vi porto su una montagna e poi io stesso dico che vi ho ammazzato”. Minacciato l’inviato di “Chi l’ha visto?” che si occupa della scomparsa di Agata. Chi ha paura della verità? Mercoledì 7 ottobre in prima serata in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/whVNnlpeQ7 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2020

Il ritrovamento di Giggino Wifi

Un altro caso che verrà trattato ha avuto un lieto fine: Luigi Celentano detto “Giggino Wi-Fi” è stato ritrovato.

Era scomparso a 18 anni nel febbraio 2017 lasciando solo dei messaggi criptati nei suoi profilo social.

Stasera la mamma, Fulvia Ruggero sarà in studio a Chi l’ha visto per raccontare come ha riconosciuto il figlio proprio in un video mandato in onda dalla trasmissione della Sciarelli, a cui si era rivolta disperata.

“E’ Luigi, è vivo e sta bene”. A “Chi l’ha visto?” il video in cui la mamma ha riconosciuto “Giggino Wi-Fi”. Mercoledì #7ottobre in prima serata in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/reQJnTcsB3 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 6, 2020

La scomparsa di Rina Pennetti

Tra le storie di persone che risultano ancora scomparse, stasera verrà approfondita quella di Rina Pennetti.

La donna sarebbe scomparsa nel nulla e l’ultimo luogo dove è stata avvistata sarebbe il negozio di un parrucchiere.

Unico indizio della sua presenza è la sua borsa e da lì gli inquirenti stanno partendo ad indagare.

In studio con Federica Sciarelli ci sarà la sorella di Rina, per fare un appello a chiunque possa aver visto qualcosa.

Molti altri saranno gli appelli portati all’attenzione del pubblico per cercare di dare aiuto a quanti si trovino in difficoltà, come svela la pagina ufficiale di Chi l’ha visto.

Non resta che sintonizzarsi stasera mercoledì 7 ottobre alle 21.20 su Rai3.