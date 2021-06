Torna l’appuntamento tra i più attesi del palinsesto Rai: l’approfondimento sui gialli ed i casi di scomparsa, con Federica Sciarelli.

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha Visto? il programma di Rai 3 che molte volte ha risolto intricati casi di scomparsa e dato spunti per le indagini dei gialli del momento.

Chi l’ha visto? Anticipazioni del 30 giugno: il caso Denise, le dichiarazioni in aula

Il caso attorno alla scomparsa di Denise Pipitone ormai 17 anni fa da Mazara del Vallo continua ad allargarsi e a far emergere nuovi elementi. Il programma “Chi l’ha visto?” come ogni puntata da qualche settimana tornerà anche stasera sul caso approfondendo alcuni aspetti inediti.

Si tratta delle dichiarazioni rilasciate in aula dalla sorellastra di Denise, Jessica Pulizzi, durante il processo di primo grado. Si analizzerà il fatto che dopo la scomparsa della bimba Jessica fornì come suo agli inquirenti un numero di telefono che però era inutilizzato da tempo. Verranno analizzati dunque i filmati inediti riguardanti le dichiarazioni originali dell’epoca.

Inoltre sono emerse dallo speciale di Milo Infante “Ore 14” novità incredibili riguardanti due altri testimoni chiave, una delle quali sarebbe stata anche aggredita da tre persone.

Chi l’ha visto, puntata di mercoledì 30 giugno: le segnalazioni su Saman

Un altro caso che sta tenendo tutti col fiato sospeso e che si arricchisce ogni giorno di nuovi agghiaccianti elementi è la scomparsa della 18enne Saman Abbas da Novellara da ormai due mesi.

Mentre l’inchiesta si allarga ad altri parenti coinvolti nel presunto omicidio della ragazza per punirla di non aver accettato un matrimonio combinato in Pakistan, emergono novità da brividi sulla ricerca del corpo.

Perché il corpo di Saman non si trova? Questo uno degli interrogativi a cui si cercherà di rispondere: alcuni telespettatori hanno segnalato la presenza in zona di porcilaie.

Inoltre durante la serata verrà mandata in onda un’intervista al fidanzato di Saman, che la ragazza voleva sposare – avendo anche già scelto il vestito per le nozze. Il ragazzo ha dichiarato:

“Non mi importa niente della mia vita, possono anche uccidermi”.

Chi l’ha visto, gli altri casi: le ultime novità sulla morte di Chiara ed i casi ancora irrisolti

Spazio poi agli ultimi aggiornamenti sull’omicidio della 16enne Chiara Gualzetti di Monteveglio. Quali particolari emergono dalla confessione del coetaneo che ha confessato di averla uccisa per seguire un “ordine superiore di un demone” ?

E poi gli appelli per le persone scomparse, con attenzione alle segnalazioni in diretta di chiunque abbia informazioni. Il programma sarà disponibile sia in diretta su Rai 3 a partire dalle 21.20 sia in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play e le schede delle persone scomparse sono sempre disponibili sul sito ufficiale della trasmissione.

