Chi l’ha visto, anticipazioni 4 novembre: il caso di Giulia Di Sabatino

Torna l’appuntamento settimanale con Federica Sciarelli in prima serata su Rai3, ecco le anticipazioni dei casi trattati.

Scopriamo insieme quali casi saranno trattati nella puntata di mercoledì 4 novembre della seguita trasmissione Chi l’ha visto.

Chi l’ha visto, anticipazioni 4 novembre

La bravissima Federica Sciarelli sarà nuovamente al timone della storica trasmissione Chi l’ha visto diventata ormai appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di cronaca.

Come ogni puntata verranno approfonditi i casi della cronaca attuale più controversi e non ancora risolti.

In questa puntata si parlerà di Giulia Di Sabatino la giovane ritrovata cadavere sotto al cavalcavia che si trova tra Tortoreto e Giulianova.

La scomparsa della ragazza avvenne proprio il giorno del suo 19esimo compleanno il 1 settembre 2015.

Per riaprire il caso archiviato inizialmente come suicidio si è battuta la famiglia coadiuvata da esperti del calibro della criminologa Roberta Bruzzone ed ora al processo si è avuta una svolta che la trasmissione di Federica Sciarelli tratterà.

La novità riguarda la presenza di un uomo, accusato di pedopornografia. Il sospettato avrebbe indotto Giulia ed altre amiche, quando era ancora minorenne a posare per foto e filmini a luci rosse.

Oltre ai casi di attualità ci saranno come sempre le storie delle persone scomparse e le richieste di aiuto dei famigliari.

Nella prossima puntata Cosa è successo davvero a Giulia? Processo per le sue foto intime Mercoledì #4novembre alle 21:20

in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/RgtLThVniD — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) November 3, 2020

Dove rivedere “Chi l’ha visto?”

La trasmissione Chi l’ha visto oltre ad essere un programma di successo da molti anni, è anche un servizio pubblico.

Le ricerche delle persone scomparse sono coadiuvate dagli elementi che sono introdotti grazie alla partecipazione degli spettatori.

Chiunque abbia elementi da segnalare sulle persone scomparse può infatti contattare la redazione in diretta. Non solo, la redazione è attiva tutta la settimana per raccogliere le segnalazioni.

I contatti sono i seguenti come riporta anche Lei Chic:

Sito: www.chilhavisto.rai.it

Telefono: 06-8262

Whatsapp: 345 313 1987

Mail: 8262@rai.it

Profilo Facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

Profilo Twitter: @chilhavistorai3

Per non perdersi nemmeno una puntata ci si può sintonizzare su Rai3 ogni mercoledì alle 21.20 per la puntata in diretta oppure collegarsi su RaiPlay all’indirizzo raiplay.it per vederlo in streaming e per le repliche.