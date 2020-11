Chi l’ha visto, anticipazioni 11 novembre: Agata Scuto, novità sul caso

Torna Federica Sciarelli nella trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto, scopriamo quali saranno i casi di questa puntata tra svolte e nuovi appelli.

La trasmissione Chi l’ha visto ha avuto alla conduzione molte presentatrici a partire dalla primissima edizione.

Nell’annata 1989 infatti a prestare il volto alla neo trasmissione “investigativa” fu Donatella Raffai.

Dal 2004 alla conduzione del programma si è consolidata la figura della giornalista Federica Sciarelli. Il suo volto è ormai indissolubilmente legato a Chi l’ha visto ed i suoi fan attendono sempre impazienti le puntate.

Alcune curiosità su Federica Sciarelli

La conduttrice vive a Roma dove è nata nel 1958 ma ha origine partenopea, la sua famiglia infatti era di Napoli.

Vinse una borsa di studio quando aveva appena 20 anni, piazzandosi seconda davanti a diecimila concorrenti come riporta Donna Pop.

Tra i primi lavori della Sciarelli vi è l’impiego all’ufficio informazioni parlamentari mentre è nel 1987 che prende il via la sua carriera giornalistica. Federica ha inoltre il primato di essere tra le prime donne ad avere un incarico di giornalista politica in un telegiornale.

La Sciarelli è molto riservata ma di lei si sa che è una mamma premurosa per il figlio Giovanni Maria.

Anticipazioni di mercoledì 11: il caso di Agata Scuto

Il caso centrale della puntata di mercoledì 11 novembre sarà quello della povera Angela Scuto.

Nel corso dell’edizione 2020, la trasmissione ha parlato molto della 22enne scomparsa 8 anni fa poiché sono emersi particolari inquietanti.

Gli inviati di Chi l’ha visto si sono attivati in seguito ad una segnalazione, arrivata in diretta, sul fatto che la giovane non si fosse mai allontanata volontariamente ma fosse nascosta in cantina.

La redazione si è dunque recata sul posto dove gli inviati hanno anche subito delle minacce.

A non tornare sarebbe la versione della famiglia poiché inizialmente era stata presentata denuncia di scomparsa ma poi venne ritirata.

Altro elemento poco chiaro sarebbe il fatto che la pensione della giovane è l’unico sostentamento dei famigliari.

Ora vi sono nuovi elementi nel caso che la Sciarelli proverà a chiarire. Gli inquirenti hanno infatti indagato per omicidio l’ex compagno della madre di Agata, Rosario, ed è stata revocata la pensione.

