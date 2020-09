Chi l’ha visto, Anticipazione: scopri quali casi irrisolti e di persone scomparse verranno discussi oggi su Rai3 in prima serata.

Scopri l’anticipazione della puntata di Chi l’ha visto? di questa sera, 30 settembre 2020, in onda su Rai3 in prima serata.

Programma televisivo Chi l’ha visto?

Si legge su DiTuttoUnPo’ che anche questo mercoledì torna in prima serata lo storico appuntamento atteso dai telespettatori: Chi l’ha visto? sarà trasmesso su Rai3 e si discuteranno 2 casi molto controversi e interessanti.

È un seguitissimo programma che discute casi di scomparsa, casi irrisolti e di cronaca nera. La presentatrice storica di Chi l’ha visto? è Federica Sciarelli.

La Rai lo trasmette dal 1989, dal suo inizio sono state prodotte più di 1250 puntate. Per coloro che non possono vedere in diretta il programma alle 21.10 possono recuperare in un altro momento la puntata settimanale in streaming su RaiPlay.

Non sono disponibili tutte le puntate per intero su questa piattaforma streaming ma esclusivamente i video di spezzoni cruciali di ogni puntata: l’unico video interamente caricato online è quello riguardante la puntata trasmessa nella settimana corrente.

Chi l’ha visto? è molto seguito dagli italiani, ci sono state puntate che hanno toccato alti picchi di share (14,01% nel 2011) con più di 3 milioni di telespettatori interessati ai casi di cronaca e di persone scomparse trattati. Nell’anno 2019-2020 si è registrato uno share del 9%.

Anticipazione puntata 30 settembre

Questa sera la puntata di Chi l’ha Visto? si concentrerà su due casi di cronaca piuttosto che su casi di persone scomparse.

In questa puntata Federica Sciarelli darà gli ultimi aggiornamenti sui casi Vannini, Ragusa ed il delitto di Lecce.

Caso Marco Vannini

Il primo riguarda il controverso caso di Marco Vannini, ragazzo ucciso da un colpo di pistola nel 2015 a casa della sua fidanzata: un caso avvolto da bugie e controverse rivelazioni.

I giudici incolpano il padre della fidanzata Martina, Antonio Ciontoli, ancora sotto processo. L’uomo ha confessato di aver sparato a Marco ma ha sempre puntualizzato a sua discolpa che è stato solo uno sfortunato incidente.

L’ultimo atto del processo di appello bis per l’omicidio di Marco Vannini ci sarà proprio oggi: il procuratore chiede 14 anni di condanna.

Caso Roberta Ragusa

Il secondo caso di cui si parlerà in puntata è altrettanto misterioso: riguarda Roberta Ragusa e il matrimonio tra suo marito e la ex babysitter Sara Calzolaio.

Dopo 10 anni dalla scomparsa di Roberta Ragusa il Tribunale ha dichiarato la donna ufficialmente deceduta. Incolpato il marito Antonio Logli per la sua morte. Il marito aveva una relazione con Sara, ex babysitter della famiglia, e tutt’ora portano avanti la loro storia.

I giudici hanno condannato Antonio Logli a 20 di carcere per aver ucciso la moglie Roberta e occultato il cadavere.

A metà settembre Antonio Logli ha chiesto a Sara Calzolaio di sposarlo in prigione, lei ha detto sì.