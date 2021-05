Torna il consueto appuntamento del mercoledì con i casi di persone scomparse ed i gialli irrisolti di Rai 3, ecco le anticipazioni.

Federica Sciarelli sarà ancora una volta al timone della trasmissione che cerca da anni di far luce sui misteri legati alla sparizione delle persone e di casi di omicidi ancora irrisolti.

Stasera altre novità incredibili nei casi di Denise Pipitone e sulla morte della povera Krystyna, e poi ancora aggiornamenti sulla scomparsa di Marinella da Oristano.

Chi l’ha visto, puntata del 26 maggio 2021: Spuntano altri dettagli sulla sparizione di Denise

Il 2021 sta segnando una svolta incredibile nelle indagini per la scomparsa di Denise Pipitone. Dopo ben 17 anni le indagini si sono riaperte e nel giro di poche settimane novità incredibili sono saltate fuori dando un’accelerata impensabile alla vicenda.

Notizia di pochi giorni fa è l’iscrizione nel registro degli indagati di Anna Corona, madre di Gessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, e Giuseppe Della Chiave, nipote di Battista Della Chiave, l’unico testimone che dice di aver visto Denise dopo il rapimento. Ma sarebbero in arrivo altri indagati, in un caso che si delinea sempre più complesso.

Altre testimonianze e particolari sconvolgenti stanno emergendo, come quelli riportati dall’ex fidanzato di Gessica. Stasera a Chi l’ha visto che sta seguendo il caso da tempo, vedremo altri elementi inediti con collegamenti da Mazara del Vallo.

Stasera in prime time: la scomparsa di Marina, cosa sappiamo fino ad ora

Nella puntata di questa sera come anticipano gli account Twitter ed Instagram della trasmissione si parlerà anche della scomparsa di Marina Castangia, la sessantenne scomparsa da Oristano.

Questa sera a "Chi l'ha visto?" La misteriosa scomparsa di Marina, sparita nel nulla in Sardegna

Il fratello Antonio l’ha vista il 15 febbraio a Cabras, suo paese d’origine. L’uomo è molto preoccupato per il silenzio della donna dato che erano molto legati tra loro. Si suppone anche che la donna avesse problemi di memoria: che novità emergeranno stasera riguardo a Marinella?

Anticipazioni di stasera: la morte di Krystyna e gli altri scomparsi

Federica Sciarelli tornerà anche sul caso di Khrystyna Novak trovata cadavere. Le indagini proseguono e si stanno concentrando sul vicino di casa che viene ipotizzato essere il responsabile dell’omicidio. Quali sono gli ultimi elementi emersi dalle indagini?

La trasmissione continuerà poi ad occuparsi di tutti i casi di persone scomparse, molti purtroppo i bambini, come ricordato dalla Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi.

La trasmissione continuerà poi ad occuparsi di tutti i casi di persone scomparse, molti purtroppo i bambini, come ricordato dalla Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi.