Chi l’ha visto, puntata del 16 giugno 2021: i casi di Denise e Saman, le rivelazioni inedite

Nuova puntata con la trasmissione di Federica Sciarelli che indaga sui casi di persone scomparse e fa luce sui gialli irrisolti.

Attenzione ancora alta sui casi di Denise Pipitone e Saman Abbas. Elementi sconcertanti sono emersi nelle ultime ore, la squadra di giornalisti della trasmissione di Rai 3 ripercorrerà tutte le ultime novità.

Ecco tutte le anticipazioni della puntata di mercoledì 16 giugno 2021 di “Chi l’ha visto?”.

Chi l’ha visto, 16 giugno 2021: testimonianza chiave su Denise

Un nuovo appuntamento della trasmissione di Federica Sciarelli andrà in onda stasera su Rai 3 a partire dalle 21.20. Come ormai da qualche settimana il caso di Denise Pipitone è tornato prepotentemente alla cronaca dopo ben 17 anni e la famiglia chiede che finalmente sia fatta luce su questa scomparsa insensata.

La piccola è scomparsa ad appena 4 anni il 1 settembre 2004 da Mazara Del Vallo e le molte lacune nelle indagini ed i depistaggi sono emersi solamente ora. Mentre si rincorrono segnalazioni e smentite, come quelle legate alle parole della ex Pm Angioni, emergono ora ulteriori elementi degni di nota.

Tra questi una nuova testimonianza, ritenuta chiave per le nuove indagini. Si tratta di quella di Mariana Trotta la ragazza che ha già rivelato nelle scorse puntate di aver riconosciuto la donna del video girato a Milano dalla guardia giurata, nell’ottobre del 2004.

Secondo Mariana, anch’essa di origine rom, quella donna sarebbe sua zia Florina e sarebbe stata in compagnia di una figlia adottiva, la “Danas” del video. Ora spunta un video, mandato in onda a Storie Italiane, in cui si vede la ragazza in questione fare una videochiamata e si sente un uomo che la chiamerebbe Denisa.

Nella puntata di stasera si approfondirà ciò che è emerso dal video e dalle ultime testimonianze: la verità su Denise è vicina?

Chi l’ha visto, nella prossima puntata: Saman attratta in trappola con l’inganno

Novità anche nel caso di Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana scomparsa da Novellara a maggio scorso. La 18enne secondo la versione raccontata dal fratello minore sarebbe stata uccisa dallo zio con la complicità dei genitori e di due cugini per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Le ultime novità nelle indagini parlano di alcuni messaggi che lasciano emergere come la ragazza sia stata spinta a tornare a casa dalla madre con l’inganno ma il suo destino era già stato deciso.

Gli altri casi, streaming e contatti

Questa sera spazio poi agli appelli per le persone scomparse, come Giuliana, sparita da Genova il 6 giugno.

Chi avesse informazioni e volesse intervenire in diretta può chiamare lo 06.8262 o mandare una mail a 8262@rai.it. Per rivedere i servizi basta sintonizzarsi sulla piattaforma gratuita Rai Play.

