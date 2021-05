Nuova puntata del programma di approfondimento giornalistico su Rai 3 con Federica Sciarelli: ecco tutte le anticipazioni dei servizi in onda.

La giornalista Federica Sciarelli sarà anche stasera al timone del programma che segue i principali casi di cronaca e le storie di persone scomparse con l’ausilio di servizi inediti e testimonianze da casa.

Ecco di cosa si parlerà stasera a “Chi l’ha visto?” su Rai 3 alle 21.20!

Chi l’ha visto, anticipazioni: Aggiornamenti importanti sul caso di Denise Pipitone

La giornalista Federica Sciarelli torna in onda stasera alle 21.20 con una nuova puntata in diretta del programma pluritrentennale che si occupa di indagare nei gialli ancora irrisolti e nei casi di persone scomparse.

Questa sera la trasmissione torna sul caso di Denise Pipitone scomparsa a 4 anni nel 2004 da Mazara del Vallo. Il giallo è tornato alla ribalta nelle ultime settimane e la mamma Piera Maggio ed il papà Piero Pulizzi chiedono a gran voce di riaprire il caso.

Ci sono stati errori e depistaggi nelle indagini? Se sì quali sono gli elementi che stanno emergendo solo ora?

Chi l’ha visto del 5 maggio: La sentenza della Cassazione sul caso Vannini

Spazio inoltre agli aggiornamenti sul caso di Marco Vannini il ragazzo ucciso a Ladispoli nel 2015. Dopo 6 anni la vicenda processuale si conclude definitivamente con la sentenza della Cassazione che conferma le pene previste in Appello bis.

Tutta la famiglia Ciontoli è stata condannata: Antonio Ciontoli autore materiale dello sparo che ha colpito Marco a 14 anni, Federico, Martina la fidanzata di Marco e Mary Pezzillo a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio.

LEGGI ANCHE → Antonio Ciontoli, chi è l’uomo condannato per aver ucciso Marco Vannini?

Mamma Marina e papà Valerio all’uscita dal tribunale si sono mostrati commossi e sollevati per la fine del processo anche se nessuno potrà mai ridare loro Marco.

Marco Vannini: “Non ci sono vincitori ma solo vinti e il primo è proprio Marco”. Come annunciato dopo la sentenza della Cassazione, questa mattina i genitori Marina e Valerio si sono recati al cimitero di Cerveteri per portare un mazzo di fiori sulla sua tomba.#chilhavisto pic.twitter.com/Jg5RmTeQSw

— Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 4, 2021

Contatti con la redazione: dove inviare le vostre segnalazioni

Per restare sempre in contatto con la redazione si possono inviare segnalazioni alla redazione, attiva 24 ore su 24 sui social e al telefno.

Twitter: qui

Facebook: qui

Telefono: 028262

WhatsApp: 3453131987

Email: 8262@rai.it

Per non perdere nessun servizio di Chi l’ha visto non resta che sintonizzarsi su Rai 3 tutti i mercoledì alle 21.20 o sulla piattaforma streaming gratuita Rai Play.