Federica Sciarelli ‘Dopo l’incidente Viviana Parisi…’: svelati alcuni retroscena sul caso a Chi l’ha visto?

Nuovi sviluppi sul caso di Viviana Parisi. Adesso tutti cercano il figlio Gioele. Ma Chi l’ha visto della Sciarelli rivela alcuni retroscena

Il terribile caso di Viviana Parisi continua a sconvolgere l’Italia. Chi l’ha visto? ripercorre la storia della donna in una puntata speciale del programma, che informa sulle novità del caso. Scopriamo di cosa si parlerà!

La puntata speciale di Chi l’ha visto? dedicata a Viviana Parisi, tutti i dettagli

Federica Sciarelli torna in onda con una puntata speciale di Chi l’ha visto? per raccogliere testimonianze. Il giallo di Caronia con la morte di Viviana Parisi e la sparizione del figlio Gioele sarà al centro dell’appuntamento trasmesso il 18 agosto.

Martedì su Rai 3 il pubblico assisterà al ritorno di Chi l’ha visto?, che interromperà le ferie per mettersi a disposizione e ricevere segnalazioni sul caso di Viviana Parisi.

Molti sono ancora i punti oscuri. Che fine ha fatto il bambino? Cos’è successo alla madre prima e soprattutto dopo l’incidente?

Come raccontato dalla conduttrice Federica Sciarelli a Quotidiano.net,

“La promessa dell’anonimato potrebbe spingere qualcuno, che finora, chissà perché, non si è rivolto alle forze dell’ordine, a parlare.”

Per la donna ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile.

Il terribile destino di Viviana Parisi

La Sciarelli si è anche sbilanciata, dicendo la sua sul caso che sta tenendo gli italiani con il fiato sospeso:

“Un caso anomalo: l’incidente potrebbe essere una sliding doors, il momento in cui cambia il destino di mamma e figlio.”

Secondo la donna, lo schianto sull’A20 potrebbe aver aperto scenari che la stessa Viviana Parisi non avrebbe mai immaginato.

Per scoprire tutte le novità sul caso di cui si parlerà stasera a Chi l’ha visto?, non ci rimane che sintonizzarci su Rai 3 in prima serata.