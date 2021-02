Chi era Luigi Tenco: amori, canzoni, la morte e novità sul caso

Tutto quello che sappiamo sul celebre cantautore italiano e sulla sua tragica morte, avvenuta a Sanremo nel 1967.

Luigi Tenco è il nome di uno dei cantautori più celebri della discografia italiana.

Tenco è oggi noto per il suo immenso talento, riconosciutogli troppo tardi, e per il caso di cronaca intorno alla sua tragica morte.

Chi era Luigi Tenco

Nasce a Cassine, il 21 marzo del 1938.

Si diploma al liceo scientifico, dopo di che si appassiona alla musica e inizia a suonare il pianoforte.

Si dedica a vari progetti discografici dal 1959 al 1967 e pubblica 7 album.

Tra i suoi brani più celebri, compaiono Vedrai vedrai, Ciao amore ciao, Mi sono innamorato di te, Se stasera sono qui.

Tra i suoi amori, compaiono Dalida, Stefania Sandrelli e Valeria.

La morte e il caso

Nel 1967 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Ciao amore ciao. Il cantante viene escluso sia dalla finale che dal ripescaggio.

Si tratta di un duro colpo per Tenco, che pare decidere di abbandonare definitivamente la sua carriera da interprete.

Dopo l’eliminazione, si reca nella sua camera d’albergo presso l’hotel Savoy, e, secondo la ricostruzione del 2006, si spara un colpo in testa con una pistola.

Nella camera viene trovato un biglietto scritto a mano dallo stesso Tenco, che cita:

“Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente cinque anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita (tutt’altro), ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io tu e le rose in finale e a una commissione che seleziona La rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao. Luigi.”

Luigi Tenco ci ha lasciati a Sanremo, il 27 gennaio del 1967, all’età di 28 anni.

Nel 2021, circolano alcune indiscrezioni in base alle quali Tenco sarebbe stato ucciso.

Barbara d’Urso, tra gli altri, si sta occupando degli approfondimenti sul caso e ha confessato che ci sarebbe una persona che avrebbe il nome del presunto assassino del cantante.