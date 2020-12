Chi è Zucchero, celebre cantante italiano: età, moglie, figli, malattia – FOTO

Dall’infanzia agli esordi, dal successo fino ad arrivare alla vita privata del celebre artista italiano.

Conosciuto da tutti, Zucchero è uno degli artisti più amati nel panorama discografico italiano.

Le sue canzoni vengono spesso coverizzate nei talent show e cantante dai più piccoli, che hanno avuto modo di approcciarsi alla sua voce grazie al film d’animazione Spirit – Cavallo Selvaggio.

Zucchero è un cantautore stimato da tutti, in Italia e all’estero. Adelmo è un tipo riservato, non si sa molto sulla sua vita privata, ed è per questo che oggi vi sveliamo qualche dettaglio su di lui.

Chi è Zucchero

Adelmo Fornaciari nasce a Roncocesi, in provincia di Reggio Emilia, il 25 settembre del 1955, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Si diploma come perito elettronico, dopo di che si iscrive alla facoltà di Veterinaria. La abbandona per intraprendere un percorso nell’ambito musicale.

Nel 1982 esordisce al Festival di Sanremo, a cui partecipa per varie edizioni fino al 1986.

Zucchero è considerato uno dei principali esponenti del blues in Italia. Ha all’attivo 30 album e vari riconoscimenti come il Premio Tenco e il World Music Awards.

Vita privata e curiosità

Zucchero è stato sposato con Angela Figliè. Dal matrimonio sono nate due figlie, Alice e Irene.

Quest’ultima è una cantante italiana. Il matrimonio tra i due è finito negli anni ’80, dopo di che Zucchero si è legato a Francesca Mozer.

Da questo matrimonio è nato un figlio, Adelmo Blue.

Zucchero ha sofferto di una brutta malattia, la depressione. Si è confessato, in passato, con Vanity Fair, al quale ha raccontato di aver assunto medicinali come il Prozac:

“Contro la mia depressione il blues ha aiutato, mi ha salvato la vita dopo la separazione dalla mia prima moglie. È stata durissima, non uscivo di casa se non strettamente necessario, avevo attacchi di panico anche sul palco.”

Non ci resta che augurare tanta fortuna al celebre artista italiano!