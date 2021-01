Chi è Valentina Lodovini di 10 giorni senza mamma: età, marito, figli

Dall’infanzia alla formazione, dagli esordi al successo della splendida attrice protagonista della pellicola con Fabio De Luigi.

L’attrice protagonista di 10 giorni senza mamma altri non è che la bellissima e talentuosa Valentina Lodovini.

L’artista è amatissima dai fan ed è molto seguita sui social, dove pubblica spesso scatti relativi alla sua quotidianità e agli impegni sul set.

Scopriamo tutto su di lei, a partire dalla sua formazione, dal suo percorso professionale e fino ad arrivare alla vita privata.

Chi è Valentina Lodovini

Nasce a Umbertide, il 14 maggio del 1978, sotto il segno zodiacale del Toro, e ha quindi 42 anni.

Appassionata di recitazione sin da piccola, si diploma al Laboratorio Teatrale permanente dell’associazione culturale Ottobre.

Successivamente, al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. In tv prende parte a fiction come Io e mamma, Distretto di Polizia e 48 ore e Incantesimo.

Al cinema, invece, recita al fianco di Claudio Bisio in Benvenuti al Sud e Ma che bella sorpresa, mentre a quello di Fabio De Luigi in Una donna per amica e 10 giorni senza mamma.

Per la sua performance in Benvenuti al Sud, vince un David di Donatello come Miglior Attrice non Protagonista.

Nel 2014, l’attrice infiamma il Festival del Cinema di Roma con una scollatura bollente che la mette al centro dell’attenzione dei media.

Vita privata e curiosità

L’attrice è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da ben 291 mila followers.

Non è noto se la donna abbia una relazione sentimentale in corso ed è escluso che abbia figli.

L’attrice è sempre stata molto riservata nei riguardi della sua vita privata. In passato le è stato attribuito un flirt con il regista Marco Risi.