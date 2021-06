Conosciamo meglio Tasnim Ali, la star di Tik Tok che da sempre combatte contro i pregiudizi sull’Islam.

La 21enne romana con quasi 400 mila follower su Tik Tok, ha annunciato che si sposerà a breve con l’amore della sua vita.

Chi è Tasnim Ali

E’ una delle tik toker più famose sulla piattaforma del momento, ma allo stesso tempo è una giovane ragazza molto semplice che si divide tra lavoro e studio.

Tasnim frequenta la facoltà di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’università Roma Tre e lavora nell’agenzia di viaggi del padre per il pellegrinaggio in Arabia Saudita.

Sogna di diventare una giornalista per raccontare tutto sulla vita delle donne musulmane che hanno subito discriminazioni di ogni genere.

Lei ha conosciuto Tik Tok grazie alla sua sorellina di 11 anni e in poco tempo i suoi video sono diventati virali.

Ha iniziato a condividere video ironici sull’essere musulmana in Italia e immediatamente è stata inondata da tantissime domande sul tema.

Man mano che le domande aumentavano i follower crescevano.

Le sue spiegazioni chiare e interessanti hanno fatto in modo che i suoi seguaci si ricredessero sulla religione islamica.

Pian piano ha sfatato luoghi comuni e falsi miti radicati nella società di oggi

Tasnim ha un pubblico molto vasto, che ha conquistato grazie alla sua intelligenza e disarmante bellezza.

Tasnim, dalle discriminazioni al matrimonio

Tasnim è fiera di indossare il velo e questo ha suscitato un grande interesse nella community di Tik Tok.

Purtroppo ancora oggi riceve numerose critiche, in passato ha anche subito episodi molto spiacevoli che l’hanno segnata, come ha raccontato in una recente intervista:

“Ho subito commenti “negativi” sempre da parte degli anziani. Erano commenti del tipo “Togliti quel cosa dalla testa!“, una cosa veramente inammissibile.”

Lo scopo di Tasnim è quello di dimostrare che la diversità non deve far paura, deve essere accolta e la conoscenza di altre culture è davvero molto importante.

Ieri la giovane ragazza ha annunciato, su Tik Tok, che a breve si sposerà con l’amore della sua vita.

Alcuni hanno cominciato a polemizzare dicendo che è troppo giovane per convolare a nozze ed altri hanno insinuato di essere stata costretta.

Tasmin ha subito voluto chiarire la situazione rivelando:

“Raga, possiamo evitare di dire cose strane tipo che mio padre mi obbligherebbe a sposare persone che non voglio? Sto sposando l’amore della mia vita!”

Con questa frase ha di nuovo abbattuto migliaia di pregiudizi.

Per Tasmin è un periodo di grande gioia, per questo non possiamo che augurarle tantissima felicità a lei e al suo futuro sposo.

