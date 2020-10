Chi è Stefano Accorsi, celebre attore italiano? Vita privata, carriera e curiosità

Biografia del popolare attore italiano Stefano Accorsi: passioni, vita privata, carriera nel cinema e dettagli sulle sue relazioni d’amore.

Carriera, passioni e vita amorosa del celebre attore di Romanzo Criminale e non solo: cosa sappiamo su Stefano Accorsi.

L’attore italiano pluri-premiato sarà ospite oggi a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

Stefano Accorsi, vita e carriera

Stefano Accorsi è nato il 2 marzo 1971 a Bologna, il suo nome completo è Stefano Lelio Beniamino Accorsi. Dopo aver concluso gli studi al liceo scientifico Sabin nel 1990 si è subito fatto notare dal famoso regista Pupi Avati.

Il noto regista lo ha scelto per il ruolo di Matteo, coprotagonista, nel film ‘Fratelli e Sorelle‘ lavorando anche con Franco Nero. Come primo ingaggio nel mondo cinematografico fu di grande portata ma Stefano non si fede intimidire e fece un ottimo lavoro.

Dopo questa esperienza si è iscritto alla Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.

Divenne protagonista del telefilm per adolescenti intitolato Videocatechismo.

Nel 1993 si è diplomato ed entra a far parte della Compagnia del Teatro Stabile di Bologna. L’anno seguente diventa il volto pubblicitario del gelato Maxibon con la battuta divenuta un cult:

Du gust is megl che uan!

Si legge su BiografieOnline.it che lo spot ha avuto gran successo tanto che l’attore ha rischiato di esser ricordato solo per essere ‘il ragazzo della pubblicità del gelato’. Fortunatamente la sua spiccata bravura nella recitazione e rispettabile professionalità gli hanno procurato molti altri ruoli nel mondo del cinema.

Dal 2000 ha recitato in una lunga losta di film e preso parte a molte interpretazioni teatrali e doppiaggi. Ricordiamo L’Ultimo bacio di Gabriele Muccino, nel 2005 recita in Romanzo Criminale interpretando il commissario Nicola Scialoja e nel 2011 in La Vita Facile.

Ha vinto molti riconoscimenti e premi nella sua carriera di attore tra cui 2 David di Donatello per miglio attore protagonista (nel 1999 e nel 2017), 3 Nastri d’Argento nel 2001 e nel 2016, 1 Globo d’oro nel 2001 ed è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002 per la migliore interpretazione maschile.

Amore e relazioni

Dal 2003 ha fatto coppia fissa con l’attrice e bellissima ex modella Laetitia Casta, per 10 anni sono stati insieme e hanno avuto due figli: Orlando nel 2006 e Athena due anni dopo.

La loro relazione è terminata nel 2013 quando si è innamorato di Bianca Vitali, figlia di Aldo Vitali famoso giornalista. I due si sono conosciuti sul set di 1992, è stato un colpo di fulmine.

La coppia felice ha avuto già due splendidi figli da quando si è sposata nel 2015. Il loro primogenito si chiama Lorenzo ed è nato ad aprile 2017 mentre l’ultimo arrivato della famiglia è il piccolo Alberto, nato poco più di un mese fa.

Da poco diventato papà del piccolo Alberto

Il suo ultimo figlio Alberto è nato il il 28 Agosto 2020, una gioia per la coppia felice ricevere un tale dono in questo momento difficile per il mondo a causa del Covid-19.

Una famiglia allargata e numerosa è quella di Accorsi: 4 splendidi figli che riempiono la vita dell’attore di affetto e gioia.

La relazione con la Vitali coronata con il loro matrimonio va a gonfie vele e Accorsi è un papà accorto e premuroso con tutti i suoi figli: ama trascorrere tempo con loro e non esita ad immortalare dolci scene di ‘tribù familiare’.

Stefano Accorsi ama tenersi in forma. Si allena in palestra ma adora trascorrere anche molto tempo all’aperto per fare attività fisica outdoor.

Non mancano le foto sul suo profilo Instagram mentre si gode lunghe pedalate in bicicletta, passeggiate in montagna e rinfrescanti nuotate in piscina.