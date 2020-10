Chi è Sirio Campedelli, il fidanzato di Marco Carta: età, nozze, convivenza

Scopriamo insieme tutti i segreti del fidanzato di Marco Carta, con cui il celebre cantante sardo ha intenzione di convolare a nozze.

Approfondiamo insieme la figura misteriosa di Sirio Campedelli, l’uomo che ha rubato il cuore a Marco Carta.

Chi è Sirio Campedelli

Sirio è il fidanzato del celebre cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi e di Sanremo, Marco Carta.

Non si hanno molte notizie su di lui, anche perché non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo, ma la sua fama è dovuta esclusivamente alla relazione sentimentale in corso con Carta.

Sirio sarebbe l’uomo che è stato in grado di restituire il sorriso a Marco Carta dopo l’arresto per furto nel caso che ha avuto grande diffusione mediatica in Italia.

Dopo lo scandalo, Carta è volato a Mykonos assieme al compagno per rilassarsi e tentare di dimenticare le disavventure giudiziarie.

“Chi” ha paparazzato la coppia nel corso dell’estate, mentre si godeva le vacanze tra sorrisi ed effusioni pubbliche. Sono stati pubblicati alcuni scatti che li ritraggono abbracciati e mentre si scambiano teneri baci.

Il cantante sardo non aveva mai mostrato il volto del fidanzato prima di quest’estate, ma aveva parlato spesso di lui nel corso di alcune interviste.

Di recente, però, il cantante sardo non è più comparso in TV a causa di alcuni problemi di salute. Era saltata anche l’ospitata da Barbara D’Urso a causa della febbre.

La storia d’amore con Marco Carta

Marco Carta e Sirio si sono conosciuti a Milano grazie ad alcuni amici in comune. La coppia convive da tre anni a Roma e hanno intenzione anche di sposarsi:

“Rispetto a me lui è tutto il contrario, forse proprio per questo mi ha colpito. È molto pacato ed equilibrato, io invece sono schizzato e sempre a mille. È bello avere una persona così rilassata accanto.”

La coppia ha trascorso anche del tempo insieme in Sardegna e Carta ha condiviso le foto dei loro incontri.

Prima della pubblicazione, Marco aveva postato una sua immagine in spiaggia, in solitaria, e aveva ribadito quanto gli mancasse il suo “Ufi”, soprannome che ha dato al suo compagno Sirio.