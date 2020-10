Chi è Silvia Mazzieri: età e fidanzato dell’attrice di Doc – Nelle tue mani

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi all’attrice Silvia Mazzieri, la bellissima e talentuosa interprete in Doc – Nelle tue mani.

Approfondiamo insieme tutte le notizie che al momento conosciamo riguardo l’attrice Silvia Mazzieri, attualmente su Rai 1 in Doc – Nelle tue mani, nel ruolo di Alba Patrizi

Chi è Silvia Mazzieri

Nasce a Pisa, il 23 febbraio del 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Cresce ad Abbadia San Salvatore in provincia di Siena assieme alla sua famiglia.

Debutta nel mondo dello spettacolo italiano partecipando a Miss Italia nel 2010, concorso grazie al quale riesce a ottenere la fascia di Miss Cinema.

Studia Chimica Industriale e in passato sognava di frequentare la facoltà di Lingue o quella di Farmacia.

La vera e propria notorietà avviene dopo il suo esordio come attrice nel 2014 nel cortometraggio dal titolo “L’amore ormai”. La Mazzieri diventa famosa grazie a vari ruoli in alcuni fiction, come quello di Bella in Braccialetti rossi.

Inoltre, entra nel cast di Provaci ancora prof! nel ruolo di Ambra e in quello de Il paradiso delle signore, dove veste i panni di Silvana Maffeis.

Successivamente, ottiene ruoli nelle fiction dal titolo La strada di casa, Doc – Nelle tue mani e Vivi e lascia vivere.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Silvia Mazzieri, vista l’estrema riservatezza della donna.

Molto attiva sui social, in particolar modo su Instagram vanta un seguito di circa 95 mila follower, che la sostengono in tutti i suoi progetti. Sul suo profilo ufficiale posta spesso foto sul set, ma anche selfie che la immortalano durante i gesti di vita quotidiana.

Non si hanno molte notizie relative alla sua vita sentimentale, ma, secondo alcuni rumors, avrebbe un rapporto in corso con Giulio Beranek, che interpreta il personaggio di Luciano in Vivi e lascia vivere.