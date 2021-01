Chi è Silvia Gandini de La Pupa e Il Secchione e Viceversa: età e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo su una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del programma condotto da Andrea Pucci.

Il 21 gennaio 2021 riparte La Pupa e Il Secchione e Viceversa, la trasmissione di Italia 1 che vede la partecipazione di intellettuali e modelli.

Tra i protagonisti di quest’anno c’è Silvia Gandini, la bellissima secchiona classe ’91, che sta facendo parlare molto di sé.

Scopriamo insieme tutto sulla donna classe ’91, dalla formazione al temperamento fino a qualche dettaglio sulla sua vita privata.

Chi è Silvia Gandini

Ha 29 anni ed esercita la professione di fisioterapista a Varese.

La Gandini vanta una carriera accademica di tutto rispetto. La sua formazione, infatti, è il risultato di due triennali, due magistrali e un diploma.

La donna non solo è fisioterapista, ma anche nutrizionista e osteopata. Sta, inoltre, per laurearsi in Scienze Motorie.

Silvia è appassionata di sport, materia che ha avuto modo di approfondire grazie ai suoi studi.

Ha anche creato dei filmati caricati su Youtube, per il canale di Atletica Italiana, nei quali fa vedere alcuni esercizi sportivi, adatti alla riabilitazione.

Silvia diventa nota al grande pubblico televisivo, quando entra nel cast de La Pupa e Il Secchione e Viceversa nel 2021, nei panni di una secchiona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baccanandrea (@puccirealofficial)

Vita privata e curiosità

La donna si definisce severa e bacchettona. È intenzionata a contrastare ad ogni costo lo stereotipo della donna che riesce a fare carriera soltanto grazie al suo corpo.

È una secchiona atipica, in quanto appassionata di fitness. Ha un fisico allenato e atletico.

Silvia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove è seguita da più di 10 mila followers.

La Gandini, però, vuole mantenere il riserbo e per questo ha impostato il suo profilo in modalità privata.

Non si hanno informazioni, invece, relative alla vita sentimentale della donna.