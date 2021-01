Chi è Serena Iansiti de Il Commissario Ricciardi: età, marito, figli – FOTO

Ecco tutto quello che sappiamo su una delle attrici più amate del momento, impegnata con il personaggio di Livia Lucani ne Il Commissario Ricciardi.

Vi ricordate di Serena Iansiti? La bella e talentuosa attrice teatrale e di tv, che è attualmente tra i protagonisti de Il Commissario Ricciardi, la fiction di Rai 1 con Lino Guanciale.

Nella serie interpreta il personaggio di Livia Lucani, la vedova del famoso tenore Arnaldo Vezzi. La donna si avvicina al commissario proprio quando il cantante perde la vita.

Scopriamo tutto sulla splendida interprete, dalla formazione al debutto, dal successo alla vita privata.

Chi è Serena Iansiti

Nasce a Napoli, l’11 maggio del 1985, sotto il segno zodiacale del Toro.

Appassionata di recitazione sin da piccola, frequenta un corso serale di teatro. A 19 anni inizia a studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia a Roma.

Esordisce a teatro nel 2001 e diventa nota al grande pubblico di Canale 5 con l’interpretazione di Lavinia Grimani nella soap opera CentoVetrine.

Tra le altre produzioni alle quali prende parte troviamo I bastardi di Pizzofalcone, I segreti di Borgo Larici, Le tre rose di Eva 3, Un Natale per due, Squadra antimafia 4 – Palermo oggi, Il commissario Montalbano e Don Matteo.

Vita privata e curiosità

Dal 2012 al 2018 è stata legata al collega Paolo Pierobon. I due attori si sono incontrati sul set di Squadra Antimafia 4 – Palermo.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 25 mila followers.

Attualmente, pare abbia una relazione sentimentale in corso con Ferran Paredes Rubio. Non è noto se la coppia sia sposata, ma sembra evidente non abbia figli.