Chi è Sara Di Vaira: figlia e curiosità della ballerina di Ballando con le stelle

View this post on Instagram

Io e @costantinodellagherardesca ci stiamo preparando per domani! Questo anno più che mai abbiamo bisogno di voi popolo dei social 🙏💪🏻 Infatti niente televoto bensì “voto social"! Attenzione però: i voti validi saranno quelli sui profili ufficiali di Ballando con le stelle e non sui profili miei e di Costantino. Come fare per sostenerci? Intanto potete già cercare la pagina ufficiale di @ballandoconlestelle e seguirla! Domani, a partire dalle ore 19:00, troverete l'immagine mia e di Costantino ( in mezzo a tutte le altre coppie) e lì potrete mettere un cuoricino (su Instagram e Twitter) ed un "mi piace" su quella Facebook (ricordandovi di non. mettete altri tipi di reazioni sennò non varranno come voto❗️). Tutto chiaro? Allora forza, abbiamo bisogno di voi! 😉