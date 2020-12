Chi è Samantha De Grenet, concorrente al GF Vip 5: età, malattia, figli – FOTO

Dalla formazione al successo fino ad arrivare alla vita privata della nuova concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Samantha De Grenet torna in tv dopo un periodo di assenza dovuto alla malattia. La donna, infatti, non è stata affatto bene e le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione.

Adesso, la showgirl si è ripresa e torna con un ingresso in pompa magna al Grande Fratello Vip 5.

Curiosi di scoprire tutto su di lei? Non vi resta che continuare a leggere!

Chi è Samantha De Grenet

Nasce a Roma, il 9 novembre del 1970, sotto il segno zodiacale dello Scorpione.

Esordisce nel mondo dello spettacolo come modella e showgirl in programmi tv come Jammin, 8 mm, Candid Camera Show e Beach Party.

Esordisce come attrice al cinema nel 1995 nel film Ragazzi della notte, dopo di che si dedica ad altri progetti nel grande schermo.

Nel 2004 prende parte al reality show La talpa, mentre nel 2017 è tra i concorrenti de L’Isola dei famosi.

Nel 2020 è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini.

Vita privata e curiosità

La showgirl sposa nel 2005 Luca Barbato. La coppia ha un figlio, Brando, nato nel 2006.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

La donna è stata colpita di recente dal virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. L’attrice era risultata positiva al tampone e, dopo un periodo di isolamento, ne è uscita.

In passato, aveva combattuto contro il tumore al seno. In alcune interviste ha raccontato di aver temuto di non farcela e di dover dire addio a suo figlio.

Adesso, sembra che le sue condizioni di salute siano migliorate.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 426 mila followers, che la sostengono e le danno forza quotidianamente.