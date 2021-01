Chi è Sabina Ricci, dama di Uomini e Donne: età, marito, figli e curiosità

Dal percorso di studi al lavoro, fino ad arrivare all’esordio a Uomini e Donne. Tutto quello che sappiamo sulla donna.

Conosciamo meglio Sabina Ricci, una delle dama più corteggiate e apprezzate del trono over del dating show di Canale 5.

Sapevate che è stata sposata, ma che non ha mai avuto figli? Inoltre, da alcuni anni ha deciso di intraprendere un percorso nel veganesimo.

Ha varie passioni, tra cui il ballo, il cinema e gli animali. Questo e molto altro su Sabina Ricci!

Chi è Sabina Ricci

Nasce a Roma, il 30 settembre del 1968, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

La donna si laurea presso la facoltà di Scienze Politiche, dopo di che intraprende un percorso in tutt’altro settore, quello del fitness.

Oggi, infatti, lavora come insegnante e Athletic Coach presso alcune prestigiose palestre e, nel frattempo, anche come dog sitter.

Diventa nota al grande pubblico quando, alla fine del 2020, sbarca a Uomini e Donne, per incontrare quello che potrebbe rivelarsi l’uomo della sua vita.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 1.223 followers, che la sostengono quotidianamente.

L’esperienza a Uomini e Donne

Sabina entra a Uomini e Donne nella stagione 2020/2021.

Si avvicina immediatamente a Biagio di Maro, con cui la frequentazione, in un primo momento, va a gonfie vele, nonostante la donna debba dividere l’interesse con Gemma Galgani e Maria Tona.

Dopo aver ottenuto l’esclusiva dall’uomo, però, la conoscenza si interrompe. Successivamente, Sabina frequenta Claudio, con cui si trova davvero molto bene.

Per scoprire come andranno a finire le frequentazioni della dama Sabina Ricci, non rimane che attendere la messa in onda del dating show di Canale 5.