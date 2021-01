Chi è Raoul Bova, interprete di Giorgio Armani in Made In Italy: età, moglie, figli

Chi è Raoul Bova, interprete di Giorgio Armani in Made In Italy:...

Dall’infanzia alla formazione, dal successo alla vita privata di uno degli attori di tv e cinema più amati dagli italiani.

Raoul Bova è al momento impegnato in tv con la fiction di Canale 5, Made In Italy, nella quale interpreta il personaggio dello stilista Giorgio Armani.

Il sex symbol è tornato in tv dopo anni e sta dando prova di un’interpretazione magistrale, che ha conquistato tutti i suoi fan più fedeli.

Scopriamo insieme tutto sull’amatissimo attore!

Chi è Raoul Bova

Nasce a Roma, il 14 agosto del 1971, sotto il segno zodiacale del Leone, e ha quindi 50 anni.

Si diploma presso l’Istituto Magistrale Jean Jacques Rousseau e nel frattempo si appassiona al nuoto.

Si iscrive all’ISEF, ma poi interrompe il percorso. Presta il servizio militare nel corpo dei Bersaglieri, dopo di che capisce che la recitazione è la sua strada e si iscrive alla scuola di Beatrice Bracco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Recita in pellicole come Un piccolo grande amore, Palermo Milano solo andata, Come un delfino, Scusate se esisto e diventa un vero e proprio sex symbol.

Attualmente è impegnato con il ruolo dello stilista Giorgio Armani, nella fiction Mediaset dal titolo Made In Italy, che racconta la moda anni ’70.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Made In Italy – la serie (@madeinitalylaserie)

Vita privata e curiosità

Nel 2000 sposa Chiara Giordano, dalla quale ha due figli, Alessandro Leon e Francesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raoul Bova (@raoulbovagram)

Durante il matrimonio, Raoul Bova incontra Rocío Muñoz Morales, incontrata sul set del film Immaturi – Il viaggio.

I due intraprendono una relazione che porterà alla nascita di Luna, il 2 settembre del 2015 e di Alma, il 1° novembre del 2018.