Lo sguardo è sempre lo stesso, quello che molti italiani amano ormai da tantissimi anni. Avete riconosciuto qual è la conduttrice in questa foto datata?

Una star si riconosce sin da piccola. Ha qualcosa di speciale negli occhi, un modo di comunicare unico. Anche in questo caso, la conduttrice in questione, ha un tocco particolare, uno sguardo che piace perché comunica umanità. Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una conduttrice molto amata: avete capito chi è?

Aveva già chiaro nella mente che l’obiettivo sarebbe entrato nella sua vita. Stiamo parlando di questa ragazzina che in posa guarda diretta nella macchina fotografica. Sicuramente però il suo destino si apre davanti alla macchina da presa. Una carriera lunga, ricca di momenti bellissimi ma anche di sfumature di infelicità che hanno reso meno facile l’epilogo della sua carriera che per fortuna non è ancora arrivato.

Ha qui già una posa da diva: gli occhi e il taglio di capelli sono esattamente gli stessi. Oggi però in molti la ritengono una di famiglia, da chiamare -appunto- la Zia. Aveva solo 12/13 anni ma già un futuro ben chiaro nella mente. Sicuramente avete già capito di chi stiamo parlando.

La ragazzina è Mara Venier

Era difficile sbagliare con tutti questi suggerimenti che rimandano inequivocabilmente all’unica e irripetibile regina della Rai: la grande Mara. Ovviamente, il tempo è passato anche per lei ma come ogni cosa bella più solo migliorare col tempo e rendere ogni segno del suo passare una sfumatura che la rende più interessante.

Dopo quella foto è diventata prima mamma poi nonna ed infine zia di tutti gli italiani. Dopo un po’ di screzi con mamma Rai è tornata a condurre uno dei programmi che più la rappresenta, Domenica In. Non tutti sanno però che agli esordi Mara era un’attrice non una conduttrice.

Appare, infatti sul grande schermo a 23 anni nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Ma non si è fermata a quella ha recitato anche a grandi nomi come quello di Mario Merola e Nanni Loy. Ed è proprio sul set che ha conosciuto il suo primo marito: Jerry Calà.

Il matrimonio purtroppo finì male ma sempre nel mondo dello spettacolo conobbe un altro grande amore: Renzo Arbore. Anche con lui però non durò quanto avrebbe voluto ed è per questo che Mara dal 2006 ringrazia Dio tutti i giorni per aver mandato nella sua vita l’attuale marito Nicola Carraro, ricco produttore cinematografico che ama tantissimo.