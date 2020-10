Chi è Quentin Kammermann: curiosità sul fidanzato di Myriam Catania

Scopriamo tutti i segreti del compagno della nota attrice italiana, con la quale ha messo al mondo il piccolo Jacques.

Dal lavoro alla notorietà acquisita da Quentin Kammermann, fino al rapporto speciale che condivide con la compagnia Myriam Catania e con il figlio Jacques!

Chi è Quentin Kammermann

Nasce a Marsiglia, il 22 aprile. Nella vita è un pubblicitario francese di grande fama e, per via del suo lavoro, ha sempre viaggiato molto, in città come ad esempio Barcellona e Ibiza.

Kammermann non è un personaggio noto del mondo dello spettacolo ed è diventato famoso per essere il fidanzato della giovane attrice e doppiatrice Myriam Catania.

Vita privata e curiosità

Quentin Kammermann è, appunto, il compagno di Myriam Catania. I due si sarebbero conosciuti a Ibiza: dopo il loro incontro, è scoccata immediatamente la scintilla tra i due, che sono diventati inseparabili.

La coppia, dopo poco, ha anche avuto un figlio, il piccolo Jacques, nato nel 2017 e che adesso ha circa 3 anni.

I due stanno insieme da 4 anni e si sono incontrati nel periodo di poco successivo alla rottura tra Myriam Catania e lo storico marito Luca Argentero. Pare che anche Quentin fosse reduce da una relazione molto importante.

Il pubblico ha avuto modo di conoscere Quentin nel corso di una delle puntate del Grande Fratello Vip 5, quando è stato trasmesso un video messaggio molto particolare.

Nel filmato, erano presenti sia Quentin che il figlio della Catania, che hanno augurato a Myriam di arrivare più in fondo possibile nel suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

Nell’occasione, l’attrice si è molto commossa e ha manifestato tutto il suo amore e il suo affetto nei confronti della sua famiglia.

Di Quentin Kammermann è noto anche che sia un grande fan di film e di serie tv: il suo telefilm preferito sarebbe “La casa di Carta”, trasmesso su Netflix.

L’uomo è molto riservato e non sarebbe in possesso neppure dei profili social per garantire la totale privacy a se stesso e alla sua famiglia.