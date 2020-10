Paolo Romano, chi è l’attore di Un Posto al Sole? Vita, carriera e curiosità

Biografia di Paolo Romano, l’attore che interpreta il magistrato Matera nella longeva soap opera Un Posto al Sole. Vita privata, carriera e curiosità.

Chi è Paolo Romano, l’attore che recita in Un Posto al Sole? Scopri dettagli sulla vita privata, la carriera e altre curiosità di questo personaggio televisivo.

Paolo Romano, vita privata e carriera

Paolo Romano è nato a Torino il 2 aprile 1970 ma è cresciuto in provincia di Como a Cantù con la sua famiglia. Figlio di più regioni italiane nato da papà piemontese, madre siciliana e ha una bisnonna sarda e un bisnonno abruzzese.

Ha frequentato a facoltà di Scienze Politiche all’Università statale di Milano e nello stesso tempo ha coltivato la sua passione per la recitazione.

Ha studiato per due anni al C.T.A. e ha successivamente frequentato la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi dove si è diplomato da attore all’età di 28 anni.

Su SoloDonna si legge che è un attore affermato sia nel mondo del teatro che in quello televisivo ma nella sua vita ha svolto molti lavori mentre studiava tra cui il cameriere, il barista, il traslocatore, l’animatore, il P.R. nelle discoteche e il modello.

Ha per anni lavorato nel teatro, per un periodo con il genio Carlo Goldoni, e si è anche avvicinato ai video della pubblicità: ne ha girate più di 200 in giro per il mondo.

Si è trasferito a Roma nel 1999 dove ancora risiede e da questo momento ha abbracciato maggiormente il lavoro di attore televisivo.

Ha recitato in alcuni famosi film del cinema: Cuore Sacro di Ozpetek, A New Day in Old Sana’s di Bader Ben Hirs e Copperman di Eros Puglielli,

In televisione ha esordito come attore protagonista della serie Sarò il tuo giudice per poi proseguire con ruoli in: So che Tornerai, i fuoriclasse, Mentro ero via, Incantesimo e Un posto al sole.

Paolo Romano si è distinto anche come regista in una docu-fiction vincendo il premio Intercultura a Epizephiri film festival 2008.

Magistrato Nicotera in Un posto al sole

Dopo esser diventato piuttosto famoso grazie alla serie Incantesimo in cui interpretava l’infermiere Aldo Dessì ha raggiunto l’apice con Un posto al Sole.

In Un posto al Sole, longeva soap opera italiana in onda su Rai3, interpreta il magistrato Eugenio Nicotera.

Ricordiamo una riflessione molto interessante e toccante di Romano in merito al suo lavoro di attore:

Ci vuole coraggio per essere attori, perché ci vuole un grande coraggio ad andare incontro ad un rifiuto ogni giorno

Paolo con queste parole sottoscrive il suo amore spassionato per la recitazione, ma non è l’unico.

Curiosità: mille passioni dalla cucina al tango argentino

Poalo Romano è un attore poliedrico che si è dedicato a cinema, teatro, pubblicità, cortometraggi e lungometraggi.

Un uomo di bell’aspetto, in forma e con due grandi occhi celesti che stregano al primo sguardo. Alto 1,80m circa parla perfettamente tre lingue straniere: inglese, francese e spagnolo.

Un uomo che coltiva mille passioni ma specialmente due gli stanno più a cuore: la cucina e il tango. Proprio grazie al tango argentino ha conosciuto la sua partner di ballo e amata moglie, madre delle sue 3 splendide figlie.

Romano ama praticare ogni tipo di sport (bicicletta, ballo, piscina, calcio…) ma non disprezza rilassarsi sul sofà con la sua famiglia. Si definisce amante delle cose semplici e del calore familiare: leggere un libro e passeggiare sotto la pioggia sono due attività che ama fare spesso per rilassarsi.

Si legge su Msn.Intrattenimento che è un vero e proprio amante dei fornelli. Paolo ha sempre adorato cucinare e ha trasmesso questa sua passione anche al personaggio che interpreta in Un Posto al Sole.

In un’intervista ha dichiarato di esser per lo più un cuoco autodidatta ma confessa che la madre gli ha insegnato tanto: sia nella vita che ai fornelli con il suo privato ricettario di famiglia. Da ragazzo quando viveva da solo e faceva il barista o il cameriere rubava con gli occhi in cucina per carpire i segreti degli chef.