Chi è la nuotatrice Federica Pellegrini: età, fidanzato, successi sportivi

Tutto quello che sappiamo sulla campionessa di nuovo: dall’infanzia alle prime gare, fino alle vittorie e alla vita privata.

Conosciamo tutti Federica Pellegrini, una delle donne sportive italiane che ha più inorgoglito gli appassionati nel nostro Paese.

Federica Pellegrini ha conquistato medaglie su medaglie. È la nuotatrice dei record e non si ferma.

Quest’anno prenderà parte alla sua ultima Olimpiade e i suoi fan non stanno nella pelle di vederla in vasca.

Nel frattempo, continua a essere super chiacchierata per la sua vita privata e in particolare per le relazioni sentimentali con personaggi conosciuti dello sport.

Chi è Federica Pellegrini

Nasce a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 agosto del 1988, sotto il segno zodiacale del Leone, e ha quindi quasi 33 anni.

Si trasferisce a Verona, dove si allena per ottenere grandi risultati con la sua più grande passione, il nuoto.

Prende parte alla prima gara internazionale nel 2004, dove, a soli 16 anni, ottiene la medaglia d’argento nei 200 stile libero alle Olimpiadi di Atene.

Altre due medaglie le vince ai Mondiali di Shanghai. Nel 2014 vince medaglie sia ai Mondiali che agli Europei.

Quest’estate, la nuotatrice di successo prenderà parte alla sua ultima Olimpiade, che si terrà a Tokyo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Vita privata e curiosità

Federica Pellegrini è sempre stata una sportiva molto riservata. Nonostante ciò, spesso sono trapelate informazioni sulla sua vita privata.

La donna è stata fidanzata a lungo con il collega Luca Marin, dal 2008 al 2011, dopo di che con il nuotatore Filippo Magnini, dal 2011 al 2017.

Federica Pellegrini è fidanzata ora con il suo tecnico Matteo Giunta, che tra l’altro è cugino dell’ex Magnini.

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito di 1,3 milioni di followers.