Chi è Nicoletta Larini: età e curiosità della fidanzata di Stefano Bettarini

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla modella e influencer impegnata sentimentalmente con uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

Approfondiamo insieme il profilo di Nicoletta Larini, che di recente ha rilasciato delle dichiarazioni in favore del compagno Stefano Bettarini.

Chi è Nicoletta Larini

Nasce il 3 marzo del 1994, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Lido di Camaiore.

Appassionata di moda, si laurea allo IED di Firenze, dopo di che si trasferisce in Inghilterra, dove frequenta la Nottingham Trent University.

La donna è attualmente una modella, influencer e la fashion designer. Ha creato un suo personale brand di abbigliamento, che ha riscosso molto successo.

Vita privata e curiosità

La Larini è impegnata sentimentalmente con l’ex calciatore Stefano Bettarini, di 22 anni più grande di lei, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Visualizza questo post su Instagram Sei la mia vita 🖤 @stefanobettarini1 Un post condiviso da NICOLETTA LARINI (@nicolettalarini) in data: 24 Ott 2020 alle ore 2:21 PDT

La coppia si è fatta conoscere nel 2018, con la partecipazione a Temptation Island, proprio nell’edizione condotta dall’ex moglie di Bettarini, Simona Ventura.

I due avevano deciso di mettere alla propria il loro amore e ne erano usciti insieme. Adesso, tra i due pare vada a gonfie vele. La coppia vivrebbe insieme a Viareggio.

In occasione del recente ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, Nicoletta si è espressa in favore del compagno:

“Dopo la prima puntata e l’ingresso di Stefano ammetto che per le dichiarazioni di Dayane Mello, prima e dopo il suo ingresso, dandogli del “coglio*e” ho provato, da donna, profonda delusione. E poi andare in confessionale e dire: ‘È stata una scop*ta”… Scioccante! Dayane è una mamma e a casa ha una bimba. Grande caduta di stile, profondo sdegno.”

La Larini non ha gradito l’atteggiamento di Dayane Mello all’ingresso di Bettarini, che, come più volte sottolineato nel corso della trasmissione, in passato ha avuto una liaison con la modella.