Chi è Natalia Paragoni, fidanzata con Andrea Zelletta del GF VIP 5

Scopriamo insieme tutti i segreti di Natalia Paragoni, la fidanzata dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta.

Dall’infanzia all’esordio, dal successo a Uomini e Donne fino alla relazione con Andrea Zelletta: approfondiamo il profilo di Natalia Paragoni.

Chi è Natalia Paragoni

Nasce il 24 dicembre del 1997 a Sondrio, sotto il segno zodiacale del Capricorno.

Sin da piccola, grazie alle sua estrema bellezza, riesce a farsi strada nel mondo della moda e lavora in vari fotoromanzi.

Poi si trasferisce a Milano, sfila per diversi brand e lavora come ombrellina nelle gare di Moto GP.

Diventa nota al grande pubblico di Mediaset quando partecipa ai casting di Uomini e Donne e si presenta per corteggiare Ivan Gonzalez.

Con lo spagnolo, però, la frequentazione non va bene, così la giovane si rivolge all’altro tronista, Andrea Zelletta, che alla fine la sceglierà.

Vita privata e curiosità

Natalia, infatti, sta ormai da anni con Andrea, attuale concorrente della casa del Grande Fratello Vip 5.

La giovane si presenta in trasmissione il 19 ottobre per salutare il suo fidanzato, in un incontro che si è rivelato davvero emozionante per i fan di entrambi.

Accade inoltre che, nel corso della puntata del 23 ottobre del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alice Fabbrica, ha svelato di aver frequentato Andrea quando il giovane era già fidanzato con Natalia.

Natalia ha deciso di non rimanere in silenzio e ha risposto alle dichiarazioni di Alice, chiedendole di portare le prove della frequentazione. Nel caso in cui non lo avesse fatto, la giovane ha dichiarato che avrebbe proceduto, assieme ad Andrea, per vie legali.

Natalia si è espressa anche sull’attuale coinquilina di Andrea nella casa del GF VIP 5, Giulia Salemi, che riterrebbe Natalia una giovane particolarmente gelosa:

“Io la conosco, ma non ci siamo mai parlate. Io le ho fatto solo una battutina. Mi sono presentata e le ho detto “fate i bravi”, inteso come “non bevete troppo e non fate troppo i matti”. Lei l’ha presa come una dimostrazione di gelosia e mi ha detto “ma chi ti fila il tuo ragazzo”.”

Chissà se prima o poi vi sarà un faccia a faccia tra Natalia e Giulia per chiarire questo malinteso!