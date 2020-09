Myriam Catania, età, matrimoni e figlio: chi è l’ex fidanzata di Luca Argentero oggi al Gf Vip

Un talento della recitazione italiana che faceva coppia con un ex del Gf, Luca Argentero. Ecco chi è veramente bella Myriam Catania?

Ha doppiato da giovanissima la meravigliosa Jessica Alba ed oggi è una delle attrici più conosciute del cinema italiano.

Parliamo di Myriam Catania, che abbiamo visto diverse volte sul grande schermo e la cui vita privata è molto chiacchierata, anche perché è stata la moglie di Luca Argentero.

La doppiatrice e attrice farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello VIP.

Chi è Myriam Catania?

Myriam Catania nasce a Roma, il 12 dicembre 1979 sotto il segno del Sagittario. Sin da bambina mostra una spiccata dote per la recitazione.

Il papà Vincenzo Catania è un ginecologo mentre Rossella Izzo, la madre Rossella Izzo è un’attrice, che evidentemente ispira la carriera della figlia, la quale si addentra nel variegato mondo del doppiaggio, prestando la sua voce – pensate – a Jessica Alba.

Ha doppiato, inoltre, Rory Gilmor in Una mamma per amica, ma anche Keira Knightley in The Imitation Game.

La vediamo, nei panni di attrice, in Un ponte per Terabithia del 1985, ma anche in altre fiction come Una donna per amico, Provaci ancora Prof!, ma anche in film come Lasciami per sempre e Anche senza di te.

Myriam Catania, qualche curiosità sull’attrice e doppiatrice

Per il suo doppiaggio di Keira Knightley in The Imitation Game, porta a casa il Leggio d’oro nel 2015.

Dopo cinque anni di fidanzamento con l’attore Luca Argentero, i due decidono di sposarsi. La loro unione non dura tantissimo, anzi: nel 2016, infatti, chiedono la separazione.

Terminato il matrimonio con Luca, quest’ultimo inizia a frequentare Cristina Marino, mentre Myriam ha letteralmente un colpo di fulmine per Quentin Kammermann con il quale ha avuto un figlio, di nome Jaques, nato a maggio del 2017. Si sono conosciuti a Ibiza.

Myriam Catania su Instagram

La doppiatrice e attrice, a differenza di altre star del jetset, non ama molto utilizzare i social, tant’è che non ha un profilo su Instagram.

Sul popolare social network, infatti, c’è solo una pagina fan dedicata a Myriam, che posta sue foto e video.