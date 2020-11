Chi è MyDrama, concorrente di X-Factor nelle Under Donne di Hell Raton

La nuova promessa nel mondo della musica è MyDrama. Chi è la concorrente di X-Factor appartenente alla categoria Under Donne di Hell Raton.

Scopriamo chi è MyDrama, concorrente di X-Factor 2020 nella categoria Under Donne capitanata da Hell Raton.

Biografia di MyDrama: tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Alessandra Martinelli in arte MyDrama

Alessandra martinelli, in arte MyDrama, sembra essere l’asso nella manica di Hell Raton a X-Factor 2020 Italia.

La giovane cantante è nata nel 1998 a Monte Cremasco, Cremona, e fin da piccola adorava la musica.

La giovane è stata in grado di stregare il produttore discografico Hell Raton e anche tutti i telespettatori insieme ai giudici quando ha cantato la sua cover personalizzata di I hate U, I love U di Gnash.

Hell Raton, si legge su YesLife.it, non ha esitato a liberare una sedia già occupata per darla a MyDrama: ha subito visto in lei qualcosa di grande.

X-Factor è la sua prima esperienza nel mondo della musica, la ragazza è principalmente una cantante autodidatta. Le sue cover già presenti sul canale YouTube sono state riproposte nel programma e hanno riscosso un successo pazzesco.

Non sappiamo molto di Alessandra Martinelli e di che vita conduca fuori dal palco. Sappiamo con certezza che ha origini lombarde e che da bambina per un periodo ha frequentato una scuola di canto a Lodi, come si legge su ChieCosa.it.

A soli 22 anni MyDrama dice di aver vissuto esperienze che l’hanno segnata nel profondo, che le hanno rubato l’anima: ecco perché ha scelto lo pseudonimo MyDrama.

Si legge su Juloo.it che il canto la aiuta da sempre a superare i suoi drammi, ad esprimere quello che brucia dentro di lei e sul palco il suo look è sempre uno: capelli rasati a pelle, cappellino di vario colore, giacca e pantalone quasi sempre corto.

MyDrama a X-Factor 2020 e sui Social

Nella presentazione, piuttosto breve, che la giovane ha dato di sé al programma X-Factor è stato reso noto che ha appena passato un periodo difficile.

Uscita da un momento nero e travagliato è rimasta segnata nel profondo da una relazione tossica che ha avuto.

Su TikTok, e anche su Instagram, pubblica un buon numero di contenuti. Ha un bel seguito di follower ma le persone amano ascoltare la sua voce specialmente dal suo canale YouTube.

Nei mesi scorsi sul suo canale ha pubblicato svariati video riscuotendo davvero un gran successo: la sua interpretazione di Grazie a Dio del rapper The Supreme ha riscosso poco meno di 2 milioni di visualizzazioni.

Nella quattordicesima edizione di X-Factor Italia MyDrama è stata fortemente voluta dal rapper Hell Raton che definisce la sua voce colma di cicatrici e ammette di commuoversi ad ogni sua nota.