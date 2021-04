Chi è Monalisa Queiroz, tutto sulla nuova amatissima dama di Uomini e Donne

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla nuova corteggiatrice di Armando Incarnato.

Una nuova corteggiatrice è scesa per il cavaliere del dating show di Canale 5, Uomini e Donne.

Si chiama Monalisa Queiroz e ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico di Mediaset. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Monalisa Queiroz

Si chiama Monalisa Queiroz e sembra una donna molto riservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Domenico Monsellato🙈blogger😉 (@ilvostropensieroitgossip)

Per questa ragione, non si hanno molte informazioni su di lei, ma siamo sicuri che durante la permanenza a Uomini e Donne svelerà qualcosa di più su di lei.

Possiede un profilo su Instagram, che però è privato. Nella descrizione si legge sia una mamma:

“Girl mum, vivo la vita a modo mio, amo il mio fisico sono orgogliosa di essere una curvy girl.”

Per il resto, non si sa né quanti anni abbia né da dove venga. In molti hanno supposto le sue origini sudamericane, in particolare brasiliane.

Il percorso a Uomini e Donne

L’arrivo di Monalisa Queiroz potrebbe essersi rivelato un vero e proprio colpo di fulmine per il cavaliere di Uomini e Donne.

La donna è scesa assieme ad altre tre corteggiatrici, tra le quali il cavaliere Armando Incarnato ha dovuto scegliere.

Armando è rimasto decisamente colpito da Monalisa Queiroz, che siamo sicuri che frequenterà per lungo tempo, se Monalisa glielo concederà e sarà del suo stesso avviso.

Fino a questo momento, sappiamo che Armando le ha chiesto di uscire e che la dama ha immediatamente accettato. Del resto, si è presentata per lui!

Non abbiamo idea, però, di come si evolverà la conoscenza tra Armando e la nuova dama, che ha colpito tutti per il suo corpo formoso e la carnagione scura.

Non vi rimane che continuare a seguire Uomini e Donne per scoprire cos’altro accadrà!