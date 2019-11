Scopriamo di più sulla bellissima modella che appare nello spot Intimissimi Uomo: tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di Diletta Leotta.

Nell’ultimo spot di Intimissimi Uomo grande attenzione ha attirato la splendida modella che bacchetta l’imbarazzato cliente del negozio: scopriamo chi è la biondissima Diletta Leotta.

La carriera di Diletta Leotta e lo spot Intimissimi

Giulia Diletta Leotta nasce il 16 agosto 1991 a Catania ed ormai è uno dei volti più noti tra le conduttrici sportive.

Dopo la laurea in Giurisprudenza comincia la carriera di modella in vari concorsi di bellezza ma il lancio vero e proprio arriva con il ruolo di “meteorina” su Skype dove nel 2015 conduce Sky Serie B.



Dal 2018 è il volto principale della piattaforma Dazn dove conduce vari programmi tra cui Diletta Goal e Linea Diletta.

La Leotta è apprezzata oltre che per la sua bravura e competenza in ambito calcistico, nonostante non sia giornalista perché non inscritta all’Albo, anche per la sua bellezza e l’eleganza dei suo outfits che illuminano le sue apparizioni a bordo campo.

Ultimamente ha riscosso una grande attenzione dal pubblico la sua partecipazione allo spot Intimissimi Uomo in cui non si può non notare la sua grande bellezza e sensualità:

“Ero convinta che mi volessero per la linea femminile, ma quando ho scoperto che era per quella maschile mi ha fatto ancora più piacere..è stato molto, ma molto divertente!”

Ha dichiarato Diletta in un’intervista a GQ.

Vita privata e curiosità della bella modella e conduttrice

La bellissima modella, giornalista e conduttrice ha riscosso un successo enorme sia di pubblico televisivo sia di followers sui social e l’attenzione mediatica è tutta sulla vita sentimentale i Diletta.

Per 3 anni legata all’imprenditore e manager Sky Matteo Mammì, la Leotta aveva rivelato la relazione solo nel 2018 al Corriere dello Sport:

“Sono innamorata da due anni e molto felice!”

All’epoca la bionda catanese lavorava proprio per Sky ma lei respinse sempre l accuse di essere raccomandata perché in realtà andò via dall’emittente quando ancora era fidanzata con Matteo.

La loro relazione però è arrivata al capolinea nel 2019 e da allora molti flirt le sono stati attribuiti ad esempio con Francesco Monte, nessuno però confermato.

Ultimamente alcuni scatti pubblicati dalla rivista Chi testimonierebbero il suo legame con il pugile Daniele Scardina che ha dichiarato che la bella Diletta è “un’amica speciale”.

La bellissima Diletta vive in una splendida casa a Milano dove predomina il total white e lo stile minimal, e dove la conduttrice ama fare scatti e selfie insieme agli amici più cari.

Ecco alcuni scatti di Diletta, il primo dal settimanale Chi:

Lo spot di Intimissimi Uomo:

Diletta a casa con le amiche: