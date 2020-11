Chi è Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie a Uomini e Donne

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Matteo Ranieri, uno dei corteggiatori della tronista Sophie a Uomini e Donne.

Conosciamo meglio uno dei corteggiatori di Sophie più apprezzati dal pubblico di Mediaset.

Chi è Matteo Ranieri

Nasce il 19 novembre del 1992 a Recco, in provincia di Genova.

Dopo gli studi, si occupa della società di famiglia, che è produttrice di serramenti.

Grande appassionato di sport, si avvicina alle arti marziali all’età di 16 anni, dopo una rissa a scuola, nella quale aveva avuto la peggio.

Attualmente gareggia nella classe A di Grappling.

Matteo è diventato noto al grande pubblico di Mediaset in quanto corteggiatore della tronista Sophie Codegoni a Uomini e Donne.

Il giovane è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove vanta un seguito pari a 63 mila followers circa.

Ha, inoltre, moltissimi tatuaggi, che mostra apertamente sul social in questione e che vengono sempre molto apprezzati dai suoi fan.

Il percorso di Matteo a Uomini e Donne

Dopo l’arrivo a Uomini e Donne, Matteo si è immediatamente dichiarato per la tronista Sophie.

Il giovane adora la maniera in cui la ragazza esprime il suo pensiero: la considera schietta e allo stesso tempo educata.

Apprezza anche il suo modo riflessivo di agire e il suo essere intraprendente.

La connessione tra Sophie e Matteo non si è instaurata dall’inizio. Nelle prime settimane, infatti, Sophie non lo aveva notato e non gli aveva concesso la possibilità di conoscerla.

Adesso, invece, la frequentazione tra i due pare che stia procedendo nella maniera migliore possibile.