Chi è Martina Miliddi, ballerina e concorrente di Amici 2020: vita e curiosità

Chi è Martina Miliddi

Martina Miliddi ha solo 20 anni ed è una ballerina di latino. Frequenta la scuola di Amici di Maria de Filippi 2020 perché scelta da Lorella Cuccarini. Mora, occhi scuri e profondi, brava e piena di energia: Martina ha stupito subito la Cuccarini che l’ha voluta nel cast di quest’anno.

La ragazza è nata ad Assemini, in provincia di Cagliari in Sardegna. Ha sempre amato ballare fin da piccola e con gli anni ha deciso di dedicarsi a questa passione anima, corpo e soprattutto studio. Ama, ed è bravissima nel ballare, il latino americano: nel 2017 ha vinto il titolo di Campionessa Mondiale di Latin Show 2017.

A soli 17 anni, tanto era la sua bravura, ha partecipato al campionato mondiale di Synchro Dance nella categoria adulti.

Il suo successo, come dice anche lei, lo deve alla sua insegnate Francesca Secci che è più di questo per la ragazza: è la sua famiglia.

Si legge su Dilei.it che la ragazza ha confessato a Lorella Cuccarini di avere un tortuoso rapporto con la mamma e di aver perso il padre quando era piccola: la sua vera famiglia è la sua insegnante.

Un grande dolore le ha spezzato il cuore

Martina in lacrime ha raccontato a Lorella Cuccarini il dolore che strazia il suo cuore da ben 10 anni: ha perso suo papà in un incidente stradale quando aveva solo 10 anni.

La ragazza ha dichiarato con estremo dolore che è stata un esperienza che l’ha segnata e tutt’ora non la fa vivere bene:

Perdere mio padre mi ha spezzato il cuore.

Afferma che è un capitolo della sua vita ancora aperto, una ferita che ancora sanguina e che non sa come curare. La ragazza dopo la morte del papà voleva fuggire da casa e dalla sua vita perché con la mamma non era in buoni rapporti fin dall’infanzia:

avevo perso la persona più importante della mia vita.

Si racconta alla Cuccarini specificando che con la madre non andava d’accordo anni fa e tutt’ora non riesce a stabilirci un rapporto. La mamma di Martina, a quanto dichiara la giovane ballerina, non è nemmeno al corrente che la figlia è ad Amici 2020. Si legge su Fanpage.it che proprio Martina ha scelto di non raccontarle nulla alla madre.

La danza è stata la sua salvezza

Martina continua a raccontarsi spiegando quanto la danza sia stata la sua unica salvezza nella vita. Dopo aver perso il padre la vita è stata dura ma ballare è stata l’unica cosa che le dava gioia e conforto.

Per lei la danza è stata una costante, un rifugio e uno sfogo:

Per gli altri era una perdita di tempo.

Dispiaciuta afferma che nessuno aveva creduto in lei negli anni sotto questo punto di vista, amici e parenti credevano fosse solo un hobby a cui lei dedicava troppo tempo ed energie.

L’unica persona che ha sempre creduto in lei e alla quale Martina è estremamente legata è la sua insegnante di ballo. Appena ricevuta la notizia di esser entrata nel cast di Amici 2020 la prima persona che Martina ha chiamato è stata proprio la sua insegnante.

Per lei è un punto fermo, un faro nella sua vita:

come se fosse una sorella, una migliore amica.

Conclude dicendo che la sua insegnante l’ha aiutata a diventare una grande ballerina ma soprattutto a crescere come donna impartendogli degli ottimi valori di vita che altrimenti non avrebbe mai ricevuto.