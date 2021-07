Chi è Martina Benedetti, l’infermiera simbolo della lotta contro il Covid-19

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sull’infermiera che è diventata nota dopo aver portato un selfie dall’ospedale.

Avete mai visto Martina Benedetti? E’ l’infermiera diventata virale dopo aver postato una foto molto particolare.

La donna, infatti, ha mostrato il suo visto provato dai segni della mascherina, dopo un’intensa giornata di lavoro in ospedale.

Chi è Martina Benedetti

Martina Benedetti è una delle infermiere che lavorano in

terapia intensiva e che sono diventate il simbolo della lotta al Covid-19.

La donna è stata anche al centro dell’attenzione della celebre trasmissione Che Tempo Che Fa, che ha ripreso le parole di Martina, correlate al selfie postato nel marzo 2020.

Ora Martina ha scelto di assecondare uno dei sogni più grandi che ha sin da bambina, quello di diventare autrice.

La Benedetti, infatti, ha pubblicato un libro dal titolo “Non siamo pronti” e che include tutta una serie di lettere digitali che hanno segnato il periodo della pandemia.

Vita privata e curiosità

La donna è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dov’è seguita da circa 2.500 followers.

Ed è proprio lì che l’infermiera si definisce una sognatrice e amante dei viaggi, dell’arte e della musica.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in molti si chiedono se abbia un fidanzato o addirittura un marito.

Tempo fa, la donna aveva postato uno scatto in compagnia di un uomo, che aveva indotto tutti a credere stessero insieme.

In realtà, è sufficiente leggere in maniera accurata la didascalia per rendersi conto che si tratti semplicemente di un amico e collega, con il quale la Benedetti ha affrontato la pandemia.