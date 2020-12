Chi è Maria Tona, dama di Uomini e Donne: età, lavoro, figli, curiosità – FOTO

Dalla formazione alla carriera fino ad arrivare all’esperienza a Uomini e Donne. Scopriamo tutto sulla dama.

Chi è Maria Tona

Nasce il 25 Febbraio del 1966, sotto il segno zodiacale dei Pesci.

Studia e ottiene il diploma in una scuola a indirizzo economico e giuridico. Successivamente, frequenta la scuola di recitazione del Teatro Belli, per via della sua grande passione per la recitazione.

Partecipa poi a vari stage e workshop, prende parte a spettacoli teatrali ed entra in contatto con il mondo dello spettacolo.

La donna è anche un’imprenditrice, proprietaria della Tona Clinic. Si tratta di un servizio in grado di trovare i migliori esperti di medicina e chirurgia estetica.

La donna ha ben cinque figli, quattro femmine e un maschio. Ha, inoltre, tre nipoti.

Maria Tona diventa nota al grande pubblico di Mediaset quando decide di partecipare a Uomini e Donne.

L’esperienza a Uomini e Donne

Nel 2020, diventa dama del trono over di Uomini e Donne. Dopo il suo arrivo nello studio di Canale 5, attira immediatamente l’attenzione di Paolo Gozzi e di Biagio Di Maro.

Oggi, Maria è considerata la rivale in amore di Gemma Galgani.

Tra le due donne, però, pare corra buon sangue: Maria ha sempre definito Gemma una donna estremamente intelligente.

L’unico consiglio che ha da darle è quello di assumere un atteggiamento più leggero con gli uomini che frequenta.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, vanta un seguito pari a 13mila followers!