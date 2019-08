Maria De Filippi, chi è: età, marito, figli, curiosità, vita privata

Maria De Filippi, la conduttrice di programmi tv di successo e moglie di Maurizio Costanzo che ogni giorno ci tiene compagnia. Conosciamola meglio!

Il percorso di Maria De Filippi, il volto dei programmi Mediaset che vanta una carriera di enormi successi. Curiosiamo nella sua vita privata e professionale!

Chi è Maria De Filippi

Nasce a Milano, il 5 dicembre 1961. A dieci anni si trasferisce a Pavia assieme ai genitori, dopo di che si diploma al liceo classico e si laurea poi in Legge con 110 e lode.

Determinante per la conduttrice è l’incontro con Maurizio Costanzo, autore televisivo, regista, giornalista e conduttore. I due si incontrano a Venezia in occasione di un convegno, organizzato dalla società per cui all’epoca lavorava la donna, in cui Costanzo era stato invitato come moderatore.

Subito si instaura un’intesa tra i due, che sfocia in un rapporto sia privato che professionale.

Maurizio Costanzo la convince a trasferirsi a Roma e a collaborare con lui. Alla donna, l’occasione per apparire in video risale alla fine del 1992, quando Lella Costa, scelta per condurre la prima edizione del programma “Amici“, decide di ritirarsi a causa della gravidanza. Al volto simbolo di Mediaset viene proposta come sostituta della Costa, nonostante la sua inesperienza nel campo della conduzione televisiva.

Debutta nel 1993, riscuotendo da subito grande successo per via del suo carattere pacato, moderato e per la sua capacità di mettere al centro dell’attenzione le persone comuni all’interno dei programmi che conduce.

Nel 1994 conduce “Amici di sera“, mentre nel settembre del 1996 inizia con “Uomini e donne“, a cui si aggiungono “Missione impossibile“, “Coppie” e “Colpo di scena“. Dal 200 parte con “C’è posta per te” e con “Saranno famosi” (in seguito chiamato con il nome di “Amici“).

Vita privata, figli e curiosità

Durante il periodo del corteggiamento, Maurizio Costanzo era solito inviare fiori a Maria, e il fattorino dell’epoca era un ragazzo che sarebbe poi divanto famoso per i suoi successi musicali: Max Pezzali.

La coppia si sposa nel 1995 con rito civile presso il Comune di Roma, in una cerimonia celebrata da Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un ragazzo, Gabriele, poi adottato nel 2004.

Oggi la coppia è più che mai unita e affiatata e l’agenda della conduttrice sempre ricca di nuovi spunti per la televisione italiana.