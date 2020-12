Chi è Maria Cristina Maccà, la figlia di Fantozzi: età, lavoro, crisi

Lei è Maria Cristina Maccà ed è l’erede dei personaggi di Mariangela e Ughina Fantozzi, resi celebri dall’attore Plinio Fernando.

L’attrice ha interpretato entrambe nel film Fantozzi – Il ritorno del 1996 ed è rimasta nel cuore dei fan della saga di Paolo Villaggio.

Nasce a Vicenza, il 2 maggio del 1967, sotto il segno zodiacale del Toro.

Appassionata di recitazione sin da piccola, entra in una compagnia teatrale amatoriale chiamata “La baracca”.

Inizia a lavorare molto piccola, quando ha soli 15 anni e trasportava i pacchi in un magazzino di abbigliamento. Con grande impegno riesce a mantenersi, senza chiedere aiuto alla madre.

Si trasferisce a Roma, dove si diploma all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Interpreta classici da Pirandello a Moliere, da Eschilo a Feydeau.

Esordisce al cinema nel 1993 e nel 1996 interpreta i ruoli che la rendono celebre, quelli di Mariangela e di Uga Fantozzi, figlia e nipote di Fantozzi nel film Fantozzi – Il ritorno.

Dopo una carriera di successi, la donna torna a Vicenza, a casa della madre 73enne, in quanto non riesce più a trovare lavoro a Roma.

Ospite da Barbara d’Urso, ha parlato della crisi economica che l’ha colpita:

“Con 600 euro per qualche mese non si può pensare di campare. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice.”