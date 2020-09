Chi è Marco Ferrero alias Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi

Dall’infanzia al successo sul web, fino ad arrivare alla vita privata e sentimentale del giovane blogger e influencer che in passato ha avuto una relazione con Tommaso Zorzi!

Nasce nel dicembre del 1990 a Biella, dopo di che si trasferisce a Milano per riuscire a realizzare il sogno di diventare famoso sul web.

L’uomo è noto nel mondo del web come Iconize ed è art director per noti brand, blogger e vlogger: la sua fama ha varcato i confini nazionali.

A post shared by Marco Ferrero (@iconize) on Sep 5, 2020 at 6:25am PDT

Tra i suoi video, spiccano quelli con Diana Del Bufalo, Francesco Monte, Rama Lila Giustini, Soleil Sorgè, Elettra Lamborghini.

Marco Ferrero ha confessato che, per riuscire a realizzarsi professionalmente, temendo pregiudizi e ripercussioni, ha messo a tacere il suo vero orientamento.

Il ragazzo, infatti, ha rivelato di essersi finto etero per essere accettato: il suo coming out ha rappresentato, per lui, una vera e propria rinascita.

“Cercavo dei modi per esprimermi in maniera creativa, ma venivo chiamato pazzo. Pubblicavo video in cui mettevo tutto me stesso, in cui mostravo la mia follia. Le persone mi isolavano, mi urlavano contro che ero gay. Venivo bullizzato. È stato difficile, ci è voluta pazienza per continuare a fare quello che amavo, ma non mi sono mai arreso”.