Conosciamo meglio Marco Farris, il giovane e nuovo Bombshell di Love Island: carriera e vita privata.

Non mancheranno di certo i colpi di scena con il giovane sardo, nel dating game di Discovery +.

Marco Farris a Love Island

Marco è il nuovo Bombshell che proverà a scombussolare la pace nel reality condotto da Giulia De Lellis.

Alto, moro e con gli occhi neri, insomma bello e impossibile proprio come racconta Gianna Nannini.

Ha deciso di partecipare a Love Island perché vuole trovare l’amore vero.

Lui è un ragazzo con le idee super chiare, infatti Marco cerca una ragazza libera e sognatrice proprio come lui, pronta a seguirlo nelle avventure in giro per il mondo.

Nella sua presentazione ha fin da subito mostrato interesse per la lover Rebeca, per via della sua personalità ribelle e avventuriera.

Ha aggiunto che secondo lui potranno andare tanto d’accordo.

Ma la ragazza al momento è molto legata al Bombshell Wolf, il giovane riuscirà a farli separare? con Marco ci sarà da divertirsi.

Ci avevano pensato già Yulia e Yuri a scombinare le storie d’amore dei partecipanti al programma.

Ora che però è arrivato il nuovo Bombshell, non mancheranno di certo i colpi di scena e chissà cos’altro succederà.

Marco Farris, vita privata e carriera

Marco ha 24 anni ed è nato nella provincia di Cagliari.

Lui è un grande sportivo, addirittura il suo primo amore è stato il calcio.

A 19 anni ha deciso di abbandonare l’Italia per trasferirsi a Londra e inseguire il suo grande sogno, ovvero quello di diventare un modello.

Da qualche mese si è trasferito a Gran Canaria dove lavora sempre nel mondo della moda e fa il personal trainer.

Questo suo spirito avventuriero lo ha portato a diventare un cittadino del mondo.

Pare che da molto tempo sia single, infatti siamo andati ad indagare sul suo profilo Instagram e sembra proprio che non ci sia alcuna traccia di qualche ragazza o relazione importante.

Di lui ci sono poche informazioni, ma non ci resta che seguire le puntate del reality di Giulia De Lellis per conoscerlo meglio.

Sicuramente non mancheranno gli imprevisti e colpi di scena con Marco Farris.

Leggi anche –> Chi è Lucrezia Mangilli di Love Island, la sosia di Chiara Ferragni: vita privata, lavoro, figli