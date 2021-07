Chi è Marcello Cirillo, storico conduttore delle trasmissioni Rai: dal successo alla vita privata

Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire su uno dei presentatori più conosciuti della televisione italiana.

Vi ricordate di Marcello Cirillo? Lui che è stato presente in moltissimi weekend italiani in Rai, a tenere compagnia ai telespettatori.

Oggi abbiamo deciso di approfondire il suo profilo e di svelarvi qualcosa che non sapevate!

Chi è Marcello Cirillo

Marcello Cirillo nasce a Caulonia, il 24 maggio del 1958, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, e ha quindi 63 anni.

Si tratta di un artista poliedrico, che è infatti un cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista teatrale italiano.

Marcello è diventato famoso come componente del duo musicale Antonio & Marcello, formato nel 1976 a Roma con Antonio Maiello.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a diverse trasmissioni, tra le quali Mezzogiorno in famiglia, Nientepopodimenoche, In famiglia – Le stelle a mezzogiorno, Quelli che il calcio, Pechino Express – Avventura in Africa, Dedicato a e Cortesie in Famiglia.

Vita privata e curiosità

Marcello Cirillo è sempre stato molto riservato nei riguardi della sua vita privata. Nonostante ciò, siamo riusciti a scoprire quali siano i suoi principali legami.

Il celebre conduttore di Rai, infatti, è sposato da molti anni con Antonella, una donna dalla quale ha avuto due figlie, Maria Sofia e Maria Elisa.

Nel 2017 è poi diventato nonno di un maschietto!

Il celebre conduttore è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dov’è seguito da ben 40mila followers!

