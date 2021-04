Chi è Manuela Ferrara, dal flirt con Higuain a L’Isola dei Famosi

Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla bellissima showgirl che sbarcherà come naufraga nel reality show di Canale 5.

Avete presente la bellissima Manuela Ferrara? La donna ha ottenuto grande notorietà per i suoi presunti flirt con Higuain e Cristiano Ronaldo.

Grazie alla sua popolarità si è guadagnata un posto da naufraga a L’Isola dei Famosi, dove sbarcherà presto. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Manuela Ferrara

Nasce a Brescia, il 5 maggio del 1984, sotto il Segno Zodiacale del Toro e ha quindi 36 anni.

Studia biologia, dopo di che diventa analista biologa. Attualmente lavora come modella e showgirl in varie trasmissioni tv.

Ha ricoperto il ruolo di meteorina del Tg4 e ha posato per un calendario nel 2019 per la rivista For Men.

E’ stata anche opinionista di alcune trasmissioni di Barbara d’Urso e ospite di Tiki Taka.

Nel 2021, Manuela è tra i nuovi naufraghi del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Manuela pare abbia avuto varie relazioni con personaggi conosciuti, tra cui calciatori. Ha dichiarato di aver avuto un flirt con Gonzalo Higuain. A tal proposito, ha confessato:

“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Lui era a Milano in quel periodo.”

Si è parlato a lungo anche del presunto flirt tra la donna e Cristiano Ronaldo. Su questo, ha confessato:

“La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto.”

Cristiano Ronaldo non ha mai né smentito né confermato di aver tempestato di messaggi i social della donna. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti!