Chi è Luigi Mastrangelo: dalla pallavolo alla polemica su Matteo Salvini fino a Ciao Darwin

Avete presente Luigi Mastrangelo? Il talentuosissimo pallavolista, orgoglio italiano, molto attivo anche nel mondo della televisione italiana.

Sappiamo tutto sulla sua carriera, ma un po’ meno sulla sua vita privata, che lo ha anche visto al centro di aspre polemiche. Scopriamo tutto!

Nasce a Mottola, il 17 agosto del 1975, sotto il segno zodiacale del Leone, e ha quindi 45 anni.

Mastrangelo è diventato famoso come pallavolista italiano.

Partecipa anche a varie trasmissioni televisive, tra cui, nel 2013, a Ballando con le stelle.

Nel 2015, Luigi è l’ospite misterioso dell’ottava tappa della quarta edizione di Pechino Express.

Nel 2021 va in onda la puntata di Ciao Darwin che lo vede ospite della trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti a capo dei Golia contro i Davide.

Nel 2020, Luigi Mastrangelo ha pubblicato una foto in compagnia di Matteo Salvini, il leader della Lega che sostiene da sempre.

Per questo motivo, è stato raggiunto da una valanga di insulti, da chi lo ha accusato di essere razzista.

Il pallavolista non ce l’ha fatta a rimanere in silenzio e si è difeso così:

“Sono un sostenitore di Salvini, ma non sono razzista. Quelli che mi accusano non sono miei follower, ma profili fake di gente schierata a sinistra. Ho giocato con colleghi provenienti da tutto il mondo, ho gioito, abbracciato e pianto con loro. Come posso essere mai razzista? Non si può etichettare una persona dal suo orientamento politico. E poi i leghisti non sono per niente razzisti.”