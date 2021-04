Ecco tutte le curiosità che avresti sempre voluto sapere sul bellissimo modello, tra i nuovi naufraghi del reality show.

Avete presente Ludovico Vacchelli? Si tratta di uno dei modelli più belli d’Italia e non solo, fortemente voluto da Mediaset tra i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Ci siamo messi alla ricerca di informazioni su di lui ed ecco cosa abbiamo scoperto!

Chi è Ludovico Vacchelli

Ha 28 anni, viene da Milano e nella vita fa il modello di professione.

Sfila e posa per importanti brand, come Pitti Uomo, Peroni Italia, Chicco e UniPegaso. Ha partecipato a varie campagne promozionali per marchi di abbigliamento come Crazy Idea, 8848 Uom, Cisalfa, Henri Lloyd.

E’ stato anche sponsor di Virgin Active, operante nell’home training.

Nel 2021 diventa noto al grande pubblico quando sbarca in Honduras come nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi.

Si tratta della prima esperienza televisiva per il modello, che potrebbe rivelarsi un vero e proprio trampolino di lancio.

Vita privata e curiosità

Ludovico Vacchelli ha un profilo Instagram con 11,3mila followers. Nonostante ciò, risulta non abbia ancora inserito nessun post.

Dalla descrizione, emerge ami molto andare al mare, praticare sport come lo sci nautico, il surf e le immersioni, e tenersi attivo andando in moto.

Ama molto anche il rugby subacqueo e lo snowboard, tanto che nel 2019 ha partecipato all’11esima edizione del Campionato Mondiale in Austria.

Non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Si presume sia single e che farà stragi di cuori in Honduras.

Secondo alcune indiscrezioni, la sua altezza è 189 cm, mentre le sue misure sono 98-74-95. Non si sa quanto pesa.

Siamo sicuri che prima o poi il giovane aumenterà il numero dei suoi followers e deciderà di pubblicare dei post per la gioia dei suoi fan.

Con la notorietà acquisita a L’Isola dei Famosi, la sua popolarità sui social è destinata a crescere.