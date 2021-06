Conosciamo meglio la nuova Bombshell di Love Island: dalle sue origini nobili all’incredibile somiglianza con Chiara Ferragni

Le sorprese sono dietro l’angolo nella villa di Gran Canaria in cui si svolge il reality game di Giulia De Lellis, chissà cosa succederà con l’arrivo della bellissima Lucrezia.

Lucrezia Mangilli a Love Island

La nuova Bombshell è entrata nella villa di Love Island Italia e i telespettatori del programma sono andati già in tilt con la sua presenza.

Bionda, occhi azzurri e corpo statuario, non le manca davvero nulla.

Quando si crea una coppia c’è sempre qualche ostacolo, figuriamoci con l’esplosiva Lucrezia, pronta a scombinare la pace all’interno del reality.

La giovane ha già messo gli occhi su due ragazzi che farebbero proprio al caso suo, anche se secondo lei sono il suo esatto opposto, stiamo parlando di Manuel e Cesare.

Siete pronti a scoprire cosa succederà con l’ingresso della scoppiettante Lucrezia? allora non perdetevi le divertenti puntate di Love Island.

Lucrezia Mangilli, vita privata e carriera

La spumeggiante Lucrezia ha 22 anni ed è nata a Udine.

Da un po’ di tempo si è trasferita a Milano per seguire il suo sogno da modella.

Inoltre studia nella facoltà di Farmacia.

Lei si è presentata rivelando che ha il sangue blu, infatti è una marchesa.

In tanti potranno pensare che per via delle sue origini nobili sia tutto fumo e niente arrosto, ma non è affatto così.

E’ molto giovane, per questo non ha ancora trovato l’amore.

Non ha figli, si sta concentrando sulla sua carriera.

Con Lucrezia è impossibile annoiarsi, è una ragazza molto impegnativa e soprattutto vulcanica.

Siamo sicuri che con il suo carattere estroverso riuscirà a conquistare i concorrenti di Love Island.

Lucrezia Mangilli, l’incredibile somiglianza con Chiara Ferragni

Alta, viso angelico, carnagione chiara, curve 100% naturali, occhi color ghiaccio, capelli lunghi e biondi, chi vi ricorda?

Ebbene sì è proprio la sosia di Chiara Ferragni.

L’unica differenza sono i follower, la nota imprenditrice ne ha circa 24 milioni e Lucrezia quasi 20 mila.

La giovane Bombshell è già molto popolare, ma non grazie a Love Island, bensì per la sua partecipazione a Ciao Darwin 8 – terre Desolate, nella puntata di Umani contro Mutanti.

Lucrezia, durante la sfilata del programma di Paolo Bonolis, indossava un completino rosa in pizzo: una bellezza che non è passata affatto inosservata.

Proprio durante un dibattito a Ciao Darwin, un “mutante” le disse di voler essere imitare la famosa imprenditrice digitale e lei rispose molto infastidita:

“Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete”.

Insomma lei odia le etichette e ama essere se stessa.

Però tempo dopo conobbe e collaborò con la grande Chiara Ferragni, da come si può vedere da una foto su Instagram, pubblicata proprio da Lucrezia.

