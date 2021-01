Ecco tutto quello che sappiamo sull’interprete di uno dei personaggi più amati e più temuti del docu-reality di Rai 2.

Lucia Gravante interpreta dal 2016 il ruolo di sorvegliante nell’amatissima trasmissione Rai Il Collegio ed ospite di numerose trasmissioni come “Stasera tutto è possibile”.

Il suo volto lo conosciamo tutti, ma chi ha mai approfondito la sua storia? Non molti sanno che è un’attrice di successo, con un curriculum che spazia tra progetti al cinema e al teatro.

Chi è Lucia Gravante

Nasce a Ivrea, il 16 maggio del 1967 e ha quindi 53 anni, sotto il segno zodiacale del Toro.

Si iscrive all’ISEF, visto il sogno di diventare insegnante di educazione fisica, e diventa istruttrice federale di atletica leggera.

Mentre insegna alle scuole elementari, insegue il sogno di diventare attrice e studia doppiaggio, canto e scrittura creativa.

Frequenta anche la scuola di danza classica di Anita Cedroni, dopo di che debutta in tv nel 2000.

Tra le produzioni di maggior successo, a cui ha partecipato, ricordiamo Cuori rubati, Sospetti, Carabinieri e Baciamo le mani.

Al cinema recita in Bianco e nero, Pulce non c’è, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Né Giulietta né Romeo..

Diventa nota al grande pubblico televisivo quando, nel 2016, diventa la sorvegliante scolastica, la governante e l’insegnante di economia domestica nel docu-reality de Il Collegio, in onda su Rai 2.

Vita privata e curiosità

Laura Gravante è una donna dello spettacolo molto riservata, sposata da anni con un medico. La coppia ha due figli: la maggiore di 23 anni e il minore di 18.

La primogenita studia Graphic Design allo IED di Torino e sogna di lavorare nell’editoria e di ideare copertine.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, è seguita da 273 mila followers.

L’attrice ha anche vari cagnolini, cuccioli di cane che spesso mostra nei filmati su Instagram.