Chi è Luca Daffrè, il nuovo flirt dell’ex tronista, Sophie Codegoni, scopriamo di più: vita privata, carriera, Uomini e Donne.

Il ragazzo è anche un noto modello e influencer, molto seguito su tutti i social. La sua bellezza e il suo fisico scultoreo ha conquistato tutti.

Chi è Luca Daffrè

Luca Daffrè è nato a Trento e ha 26 anni, è noto per essere un modello e influencer.

Lui ha anche un trascorso televisivo, dato che ha partecipato a Uomini e Donne e a Temptation Island.

Nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, ha corteggiato ben due ragazze diverse, in momenti diversi, ovvero per prima Teresa Langella e poi Angela Nasti.

La prima volta non è andata tanto bene dato che si è auto eliminato e la seconda nemmeno perché la tronista non l’ha scelto.

Della sua infanzia o vita privata non sappiamo molto, dato che ci tiene molto alla sua privacy.

Dopo la trasmissione ha avuto moltissimo successo sui social e da lì è diventato un vero influencer.

Il suo account Instagram è davvero molto seguito, infatti ha ben 423 mila follower.

Inoltre, lui non ha mai nascosto di essere anche amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sorella di Belén Rodriguez.

Il giovane è anche un ex nuotatore e ama moltissimo lo sport.

La professione principale è fare il modello, infatti dopo aver vissuto otto mesi in Australia, si trasferisce a Milano per sfilare per Dolce & Gabbana e Armani.

La sua popolarità è subito cresciuta grazie anche alla partecipazione ad un video musicale di Fedez.

Luca viene chiamato anche “il cervo”, dato che ha un cervo enorme che prende tutto il busto.

Infatti il giovane è davvero appassionati di tatuaggi, ha anche due donne tatuate ai lati del corpo, poi dei soggetti sul braccio sinistro e destro, infine un altro tatuaggio sulla coscia destra.

Lui è considerato irresistibile e ha conquistato proprio tutte le telespettatrici con i suoi scatti molto bollenti che posta spesso sul suo profilo Instagram.

A quanto pare è riuscito anche a rubare il cuore di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Luca Daffrè e Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e la storia con la sua scelta Matteo Ranieri è arrivata al capolinea già da diverse settimane, ma ora sembra proprio che lei si stia consolando con un altro volto di Uomini e Donne.

Gli utenti più attenti hanno notato che la ragazza si stia frequentando con Luca Daffrè dato che i due hanno postato nelle stories Instagram, lo stesso posto in cui stavano, nello stesso preciso momento.

Per questo i fan si sono scatenati e hanno pensato che ci sia un flirt in corso tra i due.

Il luogo preciso è il bellissimo e romantico Lago di Como, proprio il posto dove portare la dolce metà oppure una ragazza da conquistare.

Ma alcuni utenti più razionali hanno ipotizzato che siccome sono tutti e due dei modelli, si potessero trovare insieme per fare uno shooting o parlare di cose di lavoro.

Per ora nulla è certo, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola e chissà se nascerà una bellissima storia d’amore.